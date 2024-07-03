https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-ordusu-harkovda-iha-ureten-isletme-ve-muhimmat-depolarini-vurdu-1085460581.html

‘Rus ordusu, Harkov’da İHA üreten işletme ve mühimmat depolarını vurdu’

‘Rus ordusu, Harkov’da İHA üreten işletme ve mühimmat depolarını vurdu’

Sputnik Türkiye

Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Lebedev, Rus ordusunun Harkov’ta insansız hava aracı (İHA) üreten fabrika ve mühimmat depolarını vurduğunu bildirdi. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

sergey lebedev

nikolayev

harkov

rus ordusu

ukrayna

insansız hava aracı (iha)

fabrika

saldırı

yeraltı

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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus ordusunun Harkov'da insansız hava araçları üreten bir işletme ve mühimmat depolarını vurduğunu söyledi.Lebedev, "Harkov’a saldırı oldu. 2 Temmuz akşamı saat 5 sularında Nemışlyanskiy ve İndustrialniy bölgelerindeki sanayi işletmeleri vuruldu. İşletmelerden birinde İHA üretiminin yanı sıra dron fırlatıcı kamyonetlerin donatımı yapılıyordu. Vurulan diğer bir işletmede mühimmatın bulunduğu depolar depo ve askeri teçhizatın onarıldığı atölye bulunuyordu” dedi.Lebedev, patlamaların olduğu bölgeye yaklaşık 10 ambulansın gittiğini de sözlerine ekledi.Öte yandan Ukrinform ajansı da Harkov'da patlamalar olduğu haberini geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-9-savas-ucagi-vuruldu-1085436692.html

nikolayev

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sergey lebedev, nikolayev, harkov, rus ordusu, ukrayna, insansız hava aracı (iha), fabrika, saldırı, yeraltı