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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-9-savas-ucagi-vuruldu-1085436692.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 9 savaş uçağı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 9 savaş uçağı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında Ukrayna’nın Batı yapımı savaş uçaklarını yerleştirmeyi planladığı bir hava üssüne düzenlenen... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T13:42+0300
2024-07-02T13:39+0300
ukrayna krizi
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Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin son 24 saatte düşmanın hava üssüne yönelik hassas füzelerle gerçekleştirdiği grup saldırısı sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait beş adet Su-27 savaş uçağı yok edildi ve iki uçak daha hasar aldı. Biri MiG-29, diğeri Su-27 olmak üzere iki Ukrayna savaş uçağının daha hava savunma güçleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.Ayrıca özel askeri harekat bölgesinde ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, iki karşı saldırıyı püskürtürken 70 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken Ukrayna ordusu 475 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti. Ayrıca Ukrayna ordusunun üç mühimmat deposu vuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 635’ten fazla asker, iki zırhlı savaş aracı ve 6 mühimmat deposu olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırı akamete uğratılırken 440 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı yok edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 110 asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 70 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir elektronik harp sistemi yok edildi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 6 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesini, bir adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 81 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rus-ordusu-iskander-m-fuzeleriyle-ukraynanin-mirgorod-hava-ussunde-7-savas-ucagini-yok-etti-1085427000.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, su-27, mig-29, storm shadow, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, su-27, mig-29, storm shadow, insansız hava aracı (iha), iha

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 9 savaş uçağı vuruldu

13:42 02.07.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna savaş uçağı Su-27
Ukrayna savaş uçağı Su-27 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında Ukrayna’nın Batı yapımı savaş uçaklarını yerleştirmeyi planladığı bir hava üssüne düzenlenen saldırı sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 7 uçağın vurulduğunu duyurdu. İki uçak daha Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin son 24 saatte düşmanın hava üssüne yönelik hassas füzelerle gerçekleştirdiği grup saldırısı sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait beş adet Su-27 savaş uçağı yok edildi ve iki uçak daha hasar aldı. Biri MiG-29, diğeri Su-27 olmak üzere iki Ukrayna savaş uçağının daha hava savunma güçleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.
Ayrıca özel askeri harekat bölgesinde ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, iki karşı saldırıyı püskürtürken 70 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken Ukrayna ordusu 475 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti. Ayrıca Ukrayna ordusunun üç mühimmat deposu vuruldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 635’ten fazla asker, iki zırhlı savaş aracı ve 6 mühimmat deposu olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırı akamete uğratılırken 440 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı yok edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 110 asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 70 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir elektronik harp sistemi yok edildi.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 6 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesini, bir adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 81 insansız hava aracını engelledi.
Rus ordusu, İskander-M füzeleriyle Ukrayna’nın Mirgorod hava üssünde 7 savaş uçağını yok etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu, İskander-M füzeleriyle Ukrayna’nın Mirgorod hava üssünde 7 savaş uçağını yok etti
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