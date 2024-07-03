Maç skoru tahmininde bulunan ABD Büyükelçisi'ne yanıt veren Türkiye Büyükelçisi'nin tahmini tuttu
01:41 03.07.2024 (güncellendi: 01:53 03.07.2024)
© AA / Oğuz YeterAlmanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Milli kaleci Mert Günok (önde), rakipleriyle mücadele etti.
© AA / Oğuz Yeter
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Avusturya'nın Türkiye'yi 3-1 yeneceği tahmininde bulunan ABD Avusturya Büyükelçisi Victoria Kennedy'ye yanıt veren Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un tahmini doğru çıktı.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye-Avusturya maçı öncesinde skor tahmini yapan ABD Avusturya Büyükelçisi Victoria Kennedy'ye yanıt verdi. Ceyhun, "ABD ile Türkiye'nin maç konusunda farklı görüşlerinin" olduğunu belirtti.
ABD'nin Avusturya Büyükelçisi Victoria Kennedy, maç öncesi sosyal medya platformu X'te bir paylaşımda bulundu. Kennedy, "Bugünkü önemli maçta olağanüstü Avusturya Milli Takımı'nı ve harika koçlarını destekliyorum!" ifadelerini kullanarak, maçın 3-1 Avusturya lehine biteceğini tahmin etti.
Ancak, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Kennedy bu paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.
"Sevgili Büyükelçi Kennedy, sevgili Victoria, sanırım bu geceki Türkiye-Avusturya maçı sonucunda farklı görüşlere sahibiz" diyen Ceyhun "Tahmininize saygı duyuyorum, ancak Türkiye'nin 2-1 kazanacağına inanıyorum! Herkese izlemek ve keyif almak için harika bir maç diliyorum"
Akşam oynanan maçta Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti.
.@USAmbAustria— OzanCeyhun (@OzanCeyhun) July 2, 2024
Dear Ambassador Kennedy,
Dear Victoria, I think we (🇹🇷🇺🇸 ) have different opinions on the result of tonight’s game between Türkiye and Austria. 🙂
I respect your guess, however I believe Türkiye will win 2-1!
I wish everyone a great game to watch and enjoy! 🇹🇷🇦🇹 https://t.co/CxMsRkQOdL
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