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Lavrov: Macaristan, Kiev'in ulusal azınlıkların haklarına saygı duyması gerektiği konusunda ısrarcı
Lavrov: Macaristan, Kiev'in ulusal azınlıkların haklarına saygı duyması gerektiği konusunda ısrarcı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macaristan’ın Ukrayna'nın tüm ulusal azınlıkların haklarına saygı duyması gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu belirtti. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T21:34+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’e verdiği röportajda Macar mevkidaşı Peter Szijjarto'nun kendisine, Budapeşte'nin Kiev'in sadece Macarların değil, tüm ulusal azınlıkların haklarına saygı duyması gerektiği konusunda ısrarcı olduğuna dair güvence verdiğini söyledi.Lavrov, “Avrupa Birliği, Ukrayna ile katılım öncesi müzakerelere başlamayı kabul ettiğinde Macaristan, Ukrayna'nın ulusal azınlıklarla ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamında gerekli olan tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olduğu konusunda ısrar etti. Ayrıca dün Macar bakanla telefonda konuştum. Bana, sadece Macar azınlığı değil, Ukrayna'da yaşayan tüm ulusal azınlıkları ilgilendiren bir formülasyonda ısrar ettiklerini söyledi” dedi.Böyle bir durumda Avrupa Birliği'nin Ukrayna ile müzakerelere nasıl hazırlanacağını merak ettiğini belirten Lavrov, " AB’nin Ukrayna ile müzakerelere nasıl hazırlanacağını merak ediyorum. Özellikle Poroşenko ve Zelenskiy rejimleri tarafından büyük ölçüde ihlal edilen bu doğrudan talep konusunda. Göreceğiz” diye konuştu.Salı günü, Macaristan Başbakanı Viktor Orban 12 yıl aradan sonra ilk kez Kiev'i ziyaret etmişti. Macaristan, 1 Temmuz'dan itibaren altı ay süreyle Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını yürütecek.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un Szijjarto ile telefon görüşmesi yaptığını, tarafların Ukrayna krizi ve ikili işbirliği konularını ele aldıklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/orbandan-zelenskiye-once-ateskes-sonra-muzakere-formulunu-dusunmeni-isterim-1085444388.html
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sergey lavrov, peter szijjarto, macaristan, budapeşte, avrupa birliği, ukrayna, kiev, rusya dışişleri bakanlığı, viktor orban, pyotr poroşenko, vladimir zelenskiy
sergey lavrov, peter szijjarto, macaristan, budapeşte, avrupa birliği, ukrayna, kiev, rusya dışişleri bakanlığı, viktor orban, pyotr poroşenko, vladimir zelenskiy

Lavrov: Macaristan, Kiev'in ulusal azınlıkların haklarına saygı duyması gerektiği konusunda ısrarcı

21:34 03.07.2024
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macaristan’ın Ukrayna'nın tüm ulusal azınlıkların haklarına saygı duyması gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’e verdiği röportajda Macar mevkidaşı Peter Szijjarto'nun kendisine, Budapeşte'nin Kiev'in sadece Macarların değil, tüm ulusal azınlıkların haklarına saygı duyması gerektiği konusunda ısrarcı olduğuna dair güvence verdiğini söyledi.
Lavrov, “Avrupa Birliği, Ukrayna ile katılım öncesi müzakerelere başlamayı kabul ettiğinde Macaristan, Ukrayna'nın ulusal azınlıklarla ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamında gerekli olan tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olduğu konusunda ısrar etti. Ayrıca dün Macar bakanla telefonda konuştum. Bana, sadece Macar azınlığı değil, Ukrayna'da yaşayan tüm ulusal azınlıkları ilgilendiren bir formülasyonda ısrar ettiklerini söyledi” dedi.
Böyle bir durumda Avrupa Birliği'nin Ukrayna ile müzakerelere nasıl hazırlanacağını merak ettiğini belirten Lavrov, " AB’nin Ukrayna ile müzakerelere nasıl hazırlanacağını merak ediyorum. Özellikle Poroşenko ve Zelenskiy rejimleri tarafından büyük ölçüde ihlal edilen bu doğrudan talep konusunda. Göreceğiz” diye konuştu.
Salı günü, Macaristan Başbakanı Viktor Orban 12 yıl aradan sonra ilk kez Kiev'i ziyaret etmişti. Macaristan, 1 Temmuz'dan itibaren altı ay süreyle Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını yürütecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un Szijjarto ile telefon görüşmesi yaptığını, tarafların Ukrayna krizi ve ikili işbirliği konularını ele aldıklarını duyurmuştu.
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