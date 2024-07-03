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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/hindistandaki-ayinde-can-kaybi-121e-yukseldi-1085476916.html
Hindistan'daki ayinde can kaybı 121'e yükseldi
Hindistan'daki ayinde can kaybı 121'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen Satsang ayininde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e çıktı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T11:54+0300
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izdiham
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NDTV kanalının haberine göre, dün Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde düzenlenen ‘satsang’ adlı toplu dua etkinliği sırasında izdiham meydana geldi.Hathras bölgesi yetkililerinden Manish Chaudhry, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 121 kişinin hayatını kaybettiğini, hastaneye kaldırılan 28 kişinin de tedavilerinin sürdüğünü belirtti.Aşırı kalabalık, kötü planlama ve olumsuz hava şartları izdihamın çıkmasında etkiliYetkililer, 121 kişinin öldüğü izdihamın neden ve nasıl çıktığına dair inceleme başlattı.İncelemeler sonucu elde edilen ilk bilgilere göre, izdihamın çıkmasında aşırı kalabalık, kötü planlama, alandaki çıkışların yetersiz olması ve olumsuz hava koşullarının etkisi büyük.Uttar Pradeş eyaleti yetkililerinden Yogi Adityanath, gazetecilere, etkinliği yöneten Hint guru ‘Bhole Baba’ya dokunabilmek için sahneye akın eden kalabalığın izdihamın çıkmasında etkili olduğunu belirtti.Adityanath, meydana gelen kargaşa sonucu binlerce kişinin çıkışlara doğru akın ettiğini, bazılarının çamurlu zeminde kayarak düştüğünü ve kalabalık tarafından ezildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/hindistanda-ayin-sirasinda-izdiham-olu-sayisi-87ye-yukseldi-1085443519.html
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hindistan, ayin, dua, izdiham, can kaybı
hindistan, ayin, dua, izdiham, can kaybı

Hindistan'daki ayinde can kaybı 121'e yükseldi

11:54 03.07.2024
© AFP 2023 / ARUN SANKARHindistan'da ayin
Hindistan'da ayin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AFP 2023 / ARUN SANKAR
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen Satsang ayininde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e çıktı.
NDTV kanalının haberine göre, dün Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde düzenlenen ‘satsang’ adlı toplu dua etkinliği sırasında izdiham meydana geldi.
Hathras bölgesi yetkililerinden Manish Chaudhry, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 121 kişinin hayatını kaybettiğini, hastaneye kaldırılan 28 kişinin de tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Aşırı kalabalık, kötü planlama ve olumsuz hava şartları izdihamın çıkmasında etkili

Yetkililer, 121 kişinin öldüğü izdihamın neden ve nasıl çıktığına dair inceleme başlattı.
İncelemeler sonucu elde edilen ilk bilgilere göre, izdihamın çıkmasında aşırı kalabalık, kötü planlama, alandaki çıkışların yetersiz olması ve olumsuz hava koşullarının etkisi büyük.
Uttar Pradeş eyaleti yetkililerinden Yogi Adityanath, gazetecilere, etkinliği yöneten Hint guru ‘Bhole Baba’ya dokunabilmek için sahneye akın eden kalabalığın izdihamın çıkmasında etkili olduğunu belirtti.
Adityanath, meydana gelen kargaşa sonucu binlerce kişinin çıkışlara doğru akın ettiğini, bazılarının çamurlu zeminde kayarak düştüğünü ve kalabalık tarafından ezildiğini kaydetti.
Hindistan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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Hindistan'da ayin sırasında izdiham: Ölü sayısı 87’ye yükseldi
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