https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/hindistanda-ayin-sirasinda-izdiham-olu-sayisi-87ye-yukseldi-1085443519.html
Hindistan'da ayin sırasında izdiham: Ölü sayısı 87’ye yükseldi
Hindistan'da ayin sırasında izdiham: Ölü sayısı 87’ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde izdiham çıkması sonucu 87 kişi hayatını kaybetti. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T16:34+0300
2024-07-02T16:34+0300
2024-07-02T16:36+0300
dünya
hindistan
izdiham
can kaybı
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Daha önce ölü sayısının en az 60 kişi olduğu açıklanmıştı.NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.Hathras bölgesi yetkililerinden Ashish Kumar, sağlık kurumlarından alınan bilgilere göre, meydana gelen izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 87 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.Hindistan'da küçük alanlarda gerçekleştirilen kalabalık ayinlerde güvenlik tedbirlerine uyulmaması nedeniyle benzer facialar yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/hindistandaki-selde-11-kisi-yasamini-yitirdi-1085374550.html
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hindistan, izdiham, can kaybı
hindistan, izdiham, can kaybı
Hindistan'da ayin sırasında izdiham: Ölü sayısı 87’ye yükseldi
16:34 02.07.2024 (güncellendi: 16:36 02.07.2024)
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde izdiham çıkması sonucu 87 kişi hayatını kaybetti.
Daha önce ölü sayısının en az 60 kişi olduğu açıklanmıştı.
NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.
Hathras bölgesi yetkililerinden Ashish Kumar, sağlık kurumlarından alınan bilgilere göre, meydana gelen izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 87 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hindistan'da küçük alanlarda gerçekleştirilen kalabalık ayinlerde güvenlik tedbirlerine uyulmaması nedeniyle benzer facialar yaşanıyor.