https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/gazzede-her-10-kisiden-9u-en-az-1-kez-yerinden-edildi-1085493439.html

Gazze'de her 10 kişiden 9'u en az 1 kez yerinden edildi

Gazze'de her 10 kişiden 9'u en az 1 kez yerinden edildi

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, Gazze'de... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T19:03+0300

2024-07-03T19:03+0300

2024-07-03T19:03+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

tahliye

ortadoğu

han yunus

birleşmiş milletler (bm)

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Kudüs'ten çevrim içi bağlanarak BM'deki gazetecilerin sorularını yanıtlayan De Dominico, İsrail'in Han Yunus'un doğusuna ilişkin ‘tahliye’ çağrısının ardından BM'nin insani yardım operasyonlarını bir kez daha düzenlemek zorunda kaldığına işaret ederek, "Yerinden edilen insanlar gibi, biz de sürekli operasyonlarımızı baştan başlatmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.De Domenico, İsrail'in saldırılarının kendisinin ilan ettiği "sözde güvenli bölgelerde" de devam ettiğini çok kez gördüklerini, şimdiye kadar 247 meslektaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.Meslektaşlarının birçoğunun görevi başındayken öldürüldüğünü, bazılarının evlerinde aileleriyle öldürüldüğünü kaydeden de Domenico, "Artık bir dur deme zamanı geldi" dedi.‘İnsanlar oyun tahtasında piyonlar gibi oradan oraya gönderiliyor’De Domenico, Gazze'de her 10 kişiden 9'unun en az 1 kez yerinden edildiğini, bazı insanların neredeyse 10 kez yerinden edildiğini bildirdi.Sürekli bir hareket hali olduğunu kaydeden de Domenico, "İnsanlar son 9 aydır oyun tahtasında piyonlar gibi oradan oraya gönderiliyor" ifadesini kullandı.BM'nin bölgede kalmaya devam edeceğinin altını çizen de Domenico, yardım dağıtımının her gün zorluklara dolu olduğuna dikkati çekti.Filistin İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Gazze'nin nüfusunun 2.3 milyon olduğunu söyleyen de Domenico, yaklaşık 110 bin kişinin Gazze'den çıktığının tahmin edildiğini, 37 bin kişinin ise öldürüldüğünü ifade etti.De Domenico, bu rakamların ardında duyguları, korkuları ve umutlarıyla insanlar olduğunu belirtti.Gazze'de insani yardım dağıtımı planı yapmak için 2.1 milyon kişiyi temel aldıklarını söyleyen de Domenico, bu kişilerin tümünün insani yardıma muhtaç olduğunu vurguladı.Avrupa Hastanesi'nin boşaltılmasıİsrailli yetkililerin son tahliye çağrısında hastanelerin boşaltılmasını talep etmediklerini savunduklarını aktaran de Domenico, İsrail'in bu bilgiyi zamanında paylaşmadığını ifade etti.De Domenico, "Aynı zamanda insanların hafızalarında Şifa ve Nasır hastanelerinde olanlar hala taze. İsrail ordusu bu hastaneleri işgal ettikten sonra doktorlar, hastalar, hemşireler tutuklandı, sorgulandı ve bazıları günler sonra toplu mezarlarda bulundu. Bu nedenle korku hakim geliyor" dedi.Bu nedenle Avrupa Hastanesi'nin de boşalttığını, bu hastanenin bölgede son temel hizmet veren hastanelerden biri olduğuna dikkati çeken de Domenico​​​​​​​, "Bu da gitti" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/israilli-emekli-general-gazzede-yasananlar-buyuk-bir-rezalet-1085480911.html

israil

gazze

gazze şeridi

han yunus

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, tahliye, ortadoğu, han yunus, birleşmiş milletler (bm)