https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/israilli-emekli-general-gazzede-yasananlar-buyuk-bir-rezalet-1085480911.html
İsrailli emekli general: Gazze'de yaşananlar büyük bir rezalet
İsrailli emekli general: Gazze'de yaşananlar büyük bir rezalet
Sputnik Türkiye
İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Gazze'de çok şey kaybettiklerini ve yaşananların büyük bir rezalet olduğunu söyledi. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T13:42+0300
2024-07-03T13:42+0300
2024-07-03T14:06+0300
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Brik, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve gelinen süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu."Gazze'de çok şey kaybediyoruz, yaşananlar büyük bir rezalet. (Başbakan Benyamin) Netanyahu ise gözlere kül savuruyor" diyen Brik, saldırıların sürdürülmesindeki ısrara atıf yaparak, "Ordu Hamas'ı yenmenin imkansız olduğunu biliyor ve askerler öldürülüyor" ifadesini kullandı.Brik ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, süresi sona erene kadar görevde kalmak istediğini ve yalan söylediğini dile getirdi.ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, adlarının gizli kalmasını isteyen İsrailli emekli ve muvazzaf, 6 üst düzey generalin, "Hamas'ın şu aşamada askeri olarak bitirilmesini" sağlamasa da Gazze'deki savaşı sonlandırmak istediklerini yazmıştı.İsrailli generallerin, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmak istedikleri, Hamas ile ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını tam olarak destekledikleri iddia edilirken, Başbakan Benyamin Netanyahu ve ordu, "Hamas'ı askeri olarak sonlandırma ve Gazze'deki tüm İsrailli esirleri getirme hedeflerini gerçekleştirene kadar" saldırılara devam edileceği açıklamasını yapmıştı.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Hamas'ı askeri olarak yok etmenin mümkün olmadığını, Hamas'ın bir fikir olduğunu belirtmiş, "böyle bir hedef koymanın kamuoyunun gözünü boyamak anlamına geldiğini" ifade etmişti.Hagari'nin sözlerine başta Başbakan Netanyahu olmak üzere iktidardaki aşırı sağcı liderlerden gelen tepkiler üzerine İsrail ordusu, "savaşın hedeflerine bağlı oldukları" açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/israil-ordusu-han-yunusun-dogusunun-derhal-bosaltilmasini-istedi-1085417321.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, hamas
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, hamas
İsrailli emekli general: Gazze'de yaşananlar büyük bir rezalet
13:42 03.07.2024 (güncellendi: 14:06 03.07.2024)
İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Gazze'de çok şey kaybettiklerini ve yaşananların büyük bir rezalet olduğunu söyledi.
Brik, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve gelinen süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Gazze'de çok şey kaybediyoruz, yaşananlar büyük bir rezalet. (Başbakan Benyamin) Netanyahu ise gözlere kül savuruyor" diyen Brik, saldırıların sürdürülmesindeki ısrara atıf yaparak, "Ordu Hamas'ı yenmenin imkansız olduğunu biliyor ve askerler öldürülüyor" ifadesini kullandı.
Brik ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, süresi sona erene kadar görevde kalmak istediğini ve yalan söylediğini dile getirdi.
ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, adlarının gizli kalmasını isteyen İsrailli emekli ve muvazzaf, 6 üst düzey generalin, "Hamas'ın şu aşamada askeri olarak bitirilmesini" sağlamasa da Gazze'deki savaşı sonlandırmak istediklerini yazmıştı.
İsrailli generallerin, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmak istedikleri, Hamas ile ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını tam olarak destekledikleri iddia edilirken, Başbakan Benyamin Netanyahu ve ordu, "Hamas'ı askeri olarak sonlandırma ve Gazze'deki tüm İsrailli esirleri getirme hedeflerini gerçekleştirene kadar" saldırılara devam edileceği açıklamasını yapmıştı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Hamas'ı askeri olarak yok etmenin mümkün olmadığını, Hamas'ın bir fikir olduğunu belirtmiş, "böyle bir hedef koymanın kamuoyunun gözünü boyamak anlamına geldiğini" ifade etmişti.
Hagari'nin sözlerine başta Başbakan Netanyahu olmak üzere iktidardaki aşırı sağcı liderlerden gelen tepkiler üzerine İsrail ordusu, "savaşın hedeflerine bağlı oldukları" açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.