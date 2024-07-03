https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/dogum-oranina-yonelik-yeni-onlem-aile-ve-nufus-politikalari-daire-baskanligi-kuruldu-1085478320.html

Doğum oranına yönelik yeni önlem: Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı kuruldu

Doğum oranına yönelik yeni önlem: Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı kuruldu

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izinlerinin artırılması, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesi, esnek ve uzaktan çalışma gibi... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T12:31+0300

2024-07-03T12:31+0300

2024-07-03T12:31+0300

politika

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

doğum

doğum oranı

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Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine de yansıyan doğurganlık hızının azalması ve bu konuda atılacak adımlara ilişkin soru üzerine Göktaş, konunun Türkiye'nin geleceği için öneminin farkında olduklarını belirtti.Bu konuda yoğun çalışmalar yürüttüklerini, geçen hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısında bu meseleyi de ele aldıklarını aktaran Göktaş, Aile ve Toplum Komisyonunun kapsamlı bir rapor üzerinde çalıştığını söyledi.İlgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelere devam ettiklerini belirten Göktaş, AK Parti'nin ilgili organlarının da doğum oranlarındaki düşüşü değerlendirmek ve buna karşı öneriler geliştirmek amacıyla çalıştaylar düzenlediğine işaret etti.Bakan Göktaş açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek bir düzenlemeyi hayata geçirmeyiz'Bakan Göktaş, engellilere yönelik ÖTV'siz araç desteği konusunda yeni bir düzenlemenin yapılacağı yönündeki soru üzerine, engelli vatandaşların bu konuda kazanılmış haklarının suistimal edilebildiğine ve bunun kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğuna dikkati çekti.Bununla ilgili engellilerden çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarını belirten Göktaş, bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun çok açık olduğunu söyledi.Engellilere yönelik desteklerin, avantajların suiistimaline seyirci kalmayacaklarının altını çizen Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz. Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/bakan-goktas-sosyal-medya-calisma-grubu-araciligiyla-2-bin-158-icerige-mudahale-ettik-1084952709.html

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), doğum, doğum oranı