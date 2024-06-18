https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/bakan-goktas-sosyal-medya-calisma-grubu-araciligiyla-2-bin-158-icerige-mudahale-ettik-1084952709.html

Bakan Göktaş: Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahale ettik

Bakan Göktaş: Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahale ettik

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T10:53+0300

2024-06-18T10:53+0300

2024-06-18T10:53+0300

türkiye

mahinur özdemir göktaş

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

sosyal medya

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son yıllarda dijitalleşme ile çocukların büyük bir risk altında olduğunu belirterek, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ettiklerini belirtti.Bakanlık bünyesinde oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukları dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerden koruduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri titiz bir şekilde yürüttüklerini söyledi.Çocuğun üstün yararı ilkesini benimseyerek, her bir çocuğun güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlayacak çalışmaları kararlı bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş şunları dile getirdi:“Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aktif bir şekilde görevini sürdürüyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/diyanet-isleri-baskani-erbas-iddialara-yanit-verdi-mekkede-bir-tek-vatandasimizi-ihbar-etmedik-1084948303.html

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mahinur özdemir göktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya