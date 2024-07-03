https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bakan-yerlikaya-tarihi-ve-kulturel-bir-sembol--irkcilikla-bir-tutulamaz-1085491880.html
Bakan Yerlikaya: Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz
Bakan Yerlikaya: Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya Merih Demiral ile ilgili "Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz" yorumunda bulundu. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T18:35+0300
2024-07-03T18:35+0300
2024-07-03T18:35+0300
türkiye
ali yerlikaya
merih demiral
açıklama
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İçişleri Bakanı Yerlikaya UEFA tarafından milli Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması ve Almanya'nın Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Merih Demiral'a yaptırım talebiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/diplomatik-kaynaklar-almanyanin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagirildi-1085490635.html
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ali yerlikaya, merih demiral, açıklama
ali yerlikaya, merih demiral, açıklama
Bakan Yerlikaya: Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz
İçişleri Bakanı Yerlikaya Merih Demiral ile ilgili "Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz" yorumunda bulundu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya UEFA tarafından milli Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması ve Almanya'nın Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Merih Demiral'a yaptırım talebiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:
Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve nefret söylemine milli değerlerimizde, kültürümüzde ve inancımızda yer yoktur. Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz. Bizim Çocuklar'ın Almanya’da elde ettiği başarı, suni gündemlerle gölgelenemez."