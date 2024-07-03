https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bakan-yerlikaya-tarihi-ve-kulturel-bir-sembol--irkcilikla-bir-tutulamaz-1085491880.html

Bakan Yerlikaya: Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz

Bakan Yerlikaya: Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya Merih Demiral ile ilgili "Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz" yorumunda bulundu. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T18:35+0300

2024-07-03T18:35+0300

2024-07-03T18:35+0300

türkiye

ali yerlikaya

merih demiral

açıklama

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İçişleri Bakanı Yerlikaya UEFA tarafından milli Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması ve Almanya'nın Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Merih Demiral'a yaptırım talebiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/diplomatik-kaynaklar-almanyanin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagirildi-1085490635.html

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ali yerlikaya, merih demiral, açıklama