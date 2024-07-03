https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/diplomatik-kaynaklar-almanyanin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagirildi-1085490635.html
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Merih Demiral'a yaptırım talebine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T17:29+0300
2024-07-03T17:29+0300
2024-07-03T17:49+0300
dünya
almanya
türkiye
büyükelçi
büyükelçilik
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085477805_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac665f5b4a3e63d8a525feeade93b5b7.jpg
Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Avusturya maçında Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebinde bulunması üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılması sonrasında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Bakan Faeser, Türkiye ile Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti.UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta 'uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla' Merih Demiral hakkında soruşturma açmıştı.Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/disisleri-bakanligindan-merih-demiral-aciklamasi-tepkilerin-bizatihi-kendisi-yabanci-dusmanligi-1085488690.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085477805_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_d7acf2d9ca0dd6ee3bf689e80efec895.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, türkiye, büyükelçi, büyükelçilik, son dakika
almanya, türkiye, büyükelçi, büyükelçilik, son dakika
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
17:29 03.07.2024 (güncellendi: 17:49 03.07.2024)
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Merih Demiral'a yaptırım talebine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Avusturya maçında Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebinde bulunması üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılması sonrasında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Bakan Faeser, Türkiye ile Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti.
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta 'uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla' Merih Demiral hakkında soruşturma açmıştı.
Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" ifadesini kullanmıştı.