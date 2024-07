https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/yeniden-refahtan-turkiye-ve-suriye-normallesmesine-destek-dusman-degil-dost-iki-devlet-1085449489.html

Yeniden Refah’tan Türkiye ve Suriye normalleşmesine destek: 'Düşman değil, dost iki devlet'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. 02.07.2024, Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Devleti arasında normalleşme yönünde verilen mesajları destekliyor ve teşvik ediyoruz. İki ülke arasında düşmanca yaklaşımların sebebini anlamak, izahını yapmak, zaten mümkün değildir” dedi.'Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir'Kılıç, Kayseri’de yabancı uyruklu kişinin bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasına ilişkin, “Milliyeti, tabiyeti, hangi ülkenin vatandaşı olduğunun hiçbir önemi yok. Bir çocuğa yönelik cinsel taciz, cinsel saldırı hadisesi yaşandı. Bunu şiddetle, kınıyor, saldırgan tarafı lanetliyoruz. Bu konular karşısında toplumun reaksiyonunu, tepkiselliğini, duyarlılığını elbette ki anlayabiliyoruz ama her şeyden evvel bilmemiz lazımdır ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir” diye konuştu.Kılıç, “Dramatik hadiseler karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta savcıları olmak üzere bütün kurumlarıyla görevinin başındadır. Polis görevinin başındadır. Jandarma görevinin başındadır. Cumhuriyetin savcıları görevinin başındadır. Bu tür hadiseler sivil şahısların, vatandaşlarımızın ya da vatandaşı olmayanların kendi hakkını kendi eliyle alma yoluna sapmaları, çıkar yol değildir” ifadelerini kullandı.'Sığınmacı karşıtlığı had safaya çıktı'Kılıç, "Türkiye'de özellikle son aylarda sığınmacı, mülteci ya da yabancı karşıtlığı had safhaya çıkmış bulunmaktadır. Türkiye'nin elbette ki mülteciler meselesini yönetmek gibi bir problemi vardır. Devlet kurumlarıyla, mülteci meselesinde çözüm yollarını bulmak alternatif Yollar açmak, seçim öncesi topluma verilen sözler doğrultusunda onurlu geri dönüşleri teşvik etmekle mükelleftir” şeklinde konuştu.'Yabancı düşmanlığını kesin bir dille reddediyoruz'Muhalif siyasilerin ırkçı söylemlerden uzak durması gerektiğini söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:'Siyasetçiler temiz dil ile hareket etmeli'Mülteciler meselesinin Türkiye’nin en büyük problemlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:'Ay yıldızlı al bayrağımıza yönelik saldırıları reddediyoruz'Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:Normalleşme adımlarına destekTürkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarının ilişkin de konuşan Kılıç, “Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Devleti arasında normalleşme yönünde verilen mesajları destekliyor ve teşvik ediyoruz. İki ülke arasında düşmanca yaklaşımların sebebini anlamak, izahını yapmak, zaten mümkün değildir” ifadesini kullandı.Kılıç, “Suriye'de iç savaş nedeniyle kaçan ya da ülkesini terk etmeye zorlananların sığınağı yine Türkiye olmuştur. Türkiye sığınanların her türlü maddi manevi külfetini çekmek durumunda kalmıştır. Bölgede demografik yapılar bozulmuştur. Suriye'nin bozulmuştur. Irak'ın demokrasisi bozulmuştur ve aynı zamanda Türkiye'mizin de demokratik yapısı bozulmuştur. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda Türkiye ile Suriye arasında normalleşme yönünde atılacak olan adımlara Yeni Refah Partisi olarak gereken desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.'Türkiye ve Suriye düşman değil, dost iki devlettir'Kılıç, şu ifadelere yer verdi:Suriye’de Türk bayrağına yapılan saldırılara ilişkinde konuşan Kılıç, “Suriye'nin Türkiye sınırındaki yerleşim yerlerinde aziz ve asil bayrağımıza yönelik saldırıların gerçekleşmesinin arkasında Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme zeminini yok etmeye yönelik bir provokasyon var mıdır? Bayrağımıza yönelik saldırıların amacı Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme iklimini dinamitlemek olabilir mi? Bu konuyla ilgili olarak da devletimizin ve istihbarat birimlerimizin gereken çalışmayı yapmak ve önlemleri almak vazifesi vardır. Her kim Türkiye Suriye ilişkilerinin normalleşmesini provoke etmeye çalışırsa çalışsın Türkiye'nin devlet aklı bu provokasyonları aşabilecek deneyimde ve tarihsel birikimdedir. Bunun da altını özlemle çiziyoruz” ifadelerini kullandı.Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkinde değerlendirmede bulunan Kılıç, şöyle konuştu:

