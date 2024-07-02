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Yeniden Refah’tan Türkiye ve Suriye normalleşmesine destek: 'Düşman değil, dost iki devlet'
Yeniden Refah’tan Türkiye ve Suriye normalleşmesine destek: 'Düşman değil, dost iki devlet'
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T18:50+0300
2024-07-02T18:50+0300
politika
yeniden refah partisi
suat kılıç
türkiye
suriye
kayseri
sinan ateş
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Devleti arasında normalleşme yönünde verilen mesajları destekliyor ve teşvik ediyoruz. İki ülke arasında düşmanca yaklaşımların sebebini anlamak, izahını yapmak, zaten mümkün değildir” dedi.'Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir'Kılıç, Kayseri’de yabancı uyruklu kişinin bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasına ilişkin, “Milliyeti, tabiyeti, hangi ülkenin vatandaşı olduğunun hiçbir önemi yok. Bir çocuğa yönelik cinsel taciz, cinsel saldırı hadisesi yaşandı. Bunu şiddetle, kınıyor, saldırgan tarafı lanetliyoruz. Bu konular karşısında toplumun reaksiyonunu, tepkiselliğini, duyarlılığını elbette ki anlayabiliyoruz ama her şeyden evvel bilmemiz lazımdır ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir” diye konuştu.Kılıç, “Dramatik hadiseler karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta savcıları olmak üzere bütün kurumlarıyla görevinin başındadır. Polis görevinin başındadır. Jandarma görevinin başındadır. Cumhuriyetin savcıları görevinin başındadır. Bu tür hadiseler sivil şahısların, vatandaşlarımızın ya da vatandaşı olmayanların kendi hakkını kendi eliyle alma yoluna sapmaları, çıkar yol değildir” ifadelerini kullandı.'Sığınmacı karşıtlığı had safaya çıktı'Kılıç, "Türkiye'de özellikle son aylarda sığınmacı, mülteci ya da yabancı karşıtlığı had safhaya çıkmış bulunmaktadır. Türkiye'nin elbette ki mülteciler meselesini yönetmek gibi bir problemi vardır. Devlet kurumlarıyla, mülteci meselesinde çözüm yollarını bulmak alternatif Yollar açmak, seçim öncesi topluma verilen sözler doğrultusunda onurlu geri dönüşleri teşvik etmekle mükelleftir” şeklinde konuştu.'Yabancı düşmanlığını kesin bir dille reddediyoruz'Muhalif siyasilerin ırkçı söylemlerden uzak durması gerektiğini söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:'Siyasetçiler temiz dil ile hareket etmeli'Mülteciler meselesinin Türkiye’nin en büyük problemlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:'Ay yıldızlı al bayrağımıza yönelik saldırıları reddediyoruz'Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:Normalleşme adımlarına destekTürkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarının ilişkin de konuşan Kılıç, “Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Devleti arasında normalleşme yönünde verilen mesajları destekliyor ve teşvik ediyoruz. İki ülke arasında düşmanca yaklaşımların sebebini anlamak, izahını yapmak, zaten mümkün değildir” ifadesini kullandı.Kılıç, “Suriye'de iç savaş nedeniyle kaçan ya da ülkesini terk etmeye zorlananların sığınağı yine Türkiye olmuştur. Türkiye sığınanların her türlü maddi manevi külfetini çekmek durumunda kalmıştır. Bölgede demografik yapılar bozulmuştur. Suriye'nin bozulmuştur. Irak'ın demokrasisi bozulmuştur ve aynı zamanda Türkiye'mizin de demokratik yapısı bozulmuştur. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda Türkiye ile Suriye arasında normalleşme yönünde atılacak olan adımlara Yeni Refah Partisi olarak gereken desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.'Türkiye ve Suriye düşman değil, dost iki devlettir'Kılıç, şu ifadelere yer verdi:Suriye’de Türk bayrağına yapılan saldırılara ilişkinde konuşan Kılıç, “Suriye'nin Türkiye sınırındaki yerleşim yerlerinde aziz ve asil bayrağımıza yönelik saldırıların gerçekleşmesinin arkasında Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme zeminini yok etmeye yönelik bir provokasyon var mıdır? Bayrağımıza yönelik saldırıların amacı Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme iklimini dinamitlemek olabilir mi? Bu konuyla ilgili olarak da devletimizin ve istihbarat birimlerimizin gereken çalışmayı yapmak ve önlemleri almak vazifesi vardır. Her kim Türkiye Suriye ilişkilerinin normalleşmesini provoke etmeye çalışırsa çalışsın Türkiye'nin devlet aklı bu provokasyonları aşabilecek deneyimde ve tarihsel birikimdedir. Bunun da altını özlemle çiziyoruz” ifadelerini kullandı.Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkinde değerlendirmede bulunan Kılıç, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/suriye-devlet-baskani-esaddan-turkiye-mesaji-tum-girisimlereacigiz-1085287904.html
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yeniden refah partisi, suat kılıç, türkiye, suriye, kayseri, sinan ateş

Yeniden Refah’tan Türkiye ve Suriye normalleşmesine destek: 'Düşman değil, dost iki devlet'

18:50 02.07.2024
© AA / Abdullah GüçlüYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA / Abdullah Güçlü
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Devleti arasında normalleşme yönünde verilen mesajları destekliyor ve teşvik ediyoruz. İki ülke arasında düşmanca yaklaşımların sebebini anlamak, izahını yapmak, zaten mümkün değildir” dedi.

'Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir'

Kılıç, Kayseri’de yabancı uyruklu kişinin bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasına ilişkin, “Milliyeti, tabiyeti, hangi ülkenin vatandaşı olduğunun hiçbir önemi yok. Bir çocuğa yönelik cinsel taciz, cinsel saldırı hadisesi yaşandı. Bunu şiddetle, kınıyor, saldırgan tarafı lanetliyoruz. Bu konular karşısında toplumun reaksiyonunu, tepkiselliğini, duyarlılığını elbette ki anlayabiliyoruz ama her şeyden evvel bilmemiz lazımdır ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir” diye konuştu.
Kılıç, “Dramatik hadiseler karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta savcıları olmak üzere bütün kurumlarıyla görevinin başındadır. Polis görevinin başındadır. Jandarma görevinin başındadır. Cumhuriyetin savcıları görevinin başındadır. Bu tür hadiseler sivil şahısların, vatandaşlarımızın ya da vatandaşı olmayanların kendi hakkını kendi eliyle alma yoluna sapmaları, çıkar yol değildir” ifadelerini kullandı.

'Sığınmacı karşıtlığı had safaya çıktı'

Kılıç, "Türkiye'de özellikle son aylarda sığınmacı, mülteci ya da yabancı karşıtlığı had safhaya çıkmış bulunmaktadır. Türkiye'nin elbette ki mülteciler meselesini yönetmek gibi bir problemi vardır. Devlet kurumlarıyla, mülteci meselesinde çözüm yollarını bulmak alternatif Yollar açmak, seçim öncesi topluma verilen sözler doğrultusunda onurlu geri dönüşleri teşvik etmekle mükelleftir” şeklinde konuştu.

'Yabancı düşmanlığını kesin bir dille reddediyoruz'

Muhalif siyasilerin ırkçı söylemlerden uzak durması gerektiğini söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

Yabancı düşmanlığını da kesin bir dille reddediyoruz. Türkiye'de ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yapan seçmeni konsolide etmeye çalışan, partisini ayakta tutmayı ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına dayandıran siyaset anlayışını kesin bir dille reddediyoruz. Irkçılığa varan siyaset dilinin sokakları ne hale getirebileceğinin provasını Kayseri'de gördük. Bütün vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya, temkinli davranmaya, akıl ve mantık yolundan çıkmamaya, devlete ve kurumlarına güvenmeye davet ediyoruz.

'Siyasetçiler temiz dil ile hareket etmeli'

Mülteciler meselesinin Türkiye’nin en büyük problemlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

5-10 yıl sonra bugün gerekli adımlar atılmadığı takdirde bu mesele daha kritik boyutlar kazanabilecektir. Ama meselenin çözümü yabancı düşmanlığında değildir. Irkçılıkta değildir. Yabancılara ait iş yerlerine, konutlara, araçlara ya da varlıklara saldırmak hiç değildir. Siyaset Yapan herkes bu konuda temiz bir dille hareket etmeli, vatandaşlarımızı doğruya yönlendirmelidir. Aksi takdirde yaşanabilecek her türlü sosyal ve toplumsal olaydan işlenebilecek suçlardan, bu nefret dilini kışkırtan teşvik eden siyasetçiler de payına düşeni alacaktır. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya özenle davet ediyoruz. Siyasetçilerimizi de zaten nefret diline karşı duyarlılık vazifesine davet ediyoruz.

'Ay yıldızlı al bayrağımıza yönelik saldırıları reddediyoruz'

Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yakın noktalarda Suriye'deki yerleşim yerlerinde ay yıldızlı al bayrağımıza yönelik olarak vuku bulan saldırıları da kesin bir nefretle reddediyoruz. Saldırganları kınıyoruz, lanetliyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımız bu coğrafyada yüzyıllar boyunca ezilenlerin, dışlananların, hortlananların mazlum ve mağdurların sığınağı olmuş bir bayraktır. Ay yıldızlı al bayrağı ezilenleri, dışlananları, horlananları, adaletsizliğe maruz kalanları, onuru çiğnenenleri, köleleştirilen, özgürlüğü gasp edilenleri gölgesinde barındırmış, yüzyıllar boyunca coğrafyamızda mal Surların hamisi rolünü başarıyla vazifesini icra etmiş bir bayraktır. Bayrağımıza yönelik bu hain onursuz ve alçakça saldırıları kimden geriye olursa olsun kınıyor ve lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün makamları milletimizin aziz ve asil bayrağını koruma vazifesini yerine getirme konusunda üzerine düşen misyonun ve vazifenin sorumluluğun gereğini yerine getirecektir.

Normalleşme adımlarına destek

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarının ilişkin de konuşan Kılıç, “Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Devleti arasında normalleşme yönünde verilen mesajları destekliyor ve teşvik ediyoruz. İki ülke arasında düşmanca yaklaşımların sebebini anlamak, izahını yapmak, zaten mümkün değildir” ifadesini kullandı.
Kılıç, “Suriye'de iç savaş nedeniyle kaçan ya da ülkesini terk etmeye zorlananların sığınağı yine Türkiye olmuştur. Türkiye sığınanların her türlü maddi manevi külfetini çekmek durumunda kalmıştır. Bölgede demografik yapılar bozulmuştur. Suriye'nin bozulmuştur. Irak'ın demokrasisi bozulmuştur ve aynı zamanda Türkiye'mizin de demokratik yapısı bozulmuştur. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda Türkiye ile Suriye arasında normalleşme yönünde atılacak olan adımlara Yeni Refah Partisi olarak gereken desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

'Türkiye ve Suriye düşman değil, dost iki devlettir'

Kılıç, şu ifadelere yer verdi:

Türkiye ve Suriye düşman değil tarihten bu yana devam eden gelen ilişkileriyle dost iki devlettir. Bölgedeki düşmanların gönlünce at koşturmaması için düşmanın sevilme dostun üzülmemesi için Türkiye ile Suriye'nin acilen normalleşmesi, barış iklimine dönmesi ve Türkiye'deki Suriye vatandaşlarına onurlu geri dönüş kapılarının ardına kadar açılması elzemdir.

Suriye’de Türk bayrağına yapılan saldırılara ilişkinde konuşan Kılıç, “Suriye'nin Türkiye sınırındaki yerleşim yerlerinde aziz ve asil bayrağımıza yönelik saldırıların gerçekleşmesinin arkasında Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme zeminini yok etmeye yönelik bir provokasyon var mıdır? Bayrağımıza yönelik saldırıların amacı Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme iklimini dinamitlemek olabilir mi? Bu konuyla ilgili olarak da devletimizin ve istihbarat birimlerimizin gereken çalışmayı yapmak ve önlemleri almak vazifesi vardır. Her kim Türkiye Suriye ilişkilerinin normalleşmesini provoke etmeye çalışırsa çalışsın Türkiye'nin devlet aklı bu provokasyonları aşabilecek deneyimde ve tarihsel birikimdedir. Bunun da altını özlemle çiziyoruz” ifadelerini kullandı.
Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkinde değerlendirmede bulunan Kılıç, şöyle konuştu:

Birçok siyasi parti gibi Yeniden Refah Partimiz de Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan bu duruşmayı yakından avukatlarımız aracılığıyla takip etmektedir. Sürece ilişkin net bilgileri, sanık beyanlarını heyetin soru ve yaklaşımlarını biz de yakından izliyor ve takip ediyoruz. Burada acılı bir eş ve iki kız çocuğuyla birlikte yaralanan toplumsal vicdanın da yegane beklentisi adalete tecelli etmesi. Türkiye Cumhuriyeti mahkemesi hiçbir etki altında kalmaksızın yalın ve adil bir yargılama yoluyla gerçek suçluları bulmaya yönelik refleksini ortaya koymasıdır.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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