https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/yeni-saglik-bakani-kemal-memisoglundan-ilk-aciklama-1085426278.html

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Koca'nın yerine atanan Kemal Memişoğlu ilk açıklamasını yaptı. Bakan Memişoğlu açıklamasında "Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T09:22+0300

2024-07-02T09:22+0300

2024-07-02T09:22+0300

politika

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

kemal memişoğlu

fahrettin koca

resmi gazete

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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu atandı.Söz konusu atama Anayasa'nın 104 ve 106'ıncı maddeleri gereğince yapıldı.'Onurlu görev'Bakan Memişoğlu, X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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