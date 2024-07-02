Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama
© İHA / HASİBE KARADAĞ - MUHAMMED FIRAT AKSOYİstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
© İHA / HASİBE KARADAĞ - MUHAMMED FIRAT AKSOY
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Koca'nın yerine atanan Kemal Memişoğlu ilk açıklamasını yaptı. Bakan Memişoğlu açıklamasında "Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım" dedi.
Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu atandı.
Söz konusu atama Anayasa'nın 104 ve 106'ıncı maddeleri gereğince yapıldı.
'Onurlu görev'
Bakan Memişoğlu, X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle."
Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) July 1, 2024
Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı' mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği…