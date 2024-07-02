Le Pen: Macron, idari darbe hazırlığı yapıyor
© AP Photo / Ludovic MarinFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik parti lideri Marine Le Pen televizyonda yayınlanan bir düelloda karşı karşıya geldi.
© AP Photo / Ludovic Marin
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Fransa'da erken genel seçimin ilk turunu önde tamamlayan Ulusal Birlik Partisi'nin önde gelen ismi Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u idari darbe hazırlığı yapmakla suçladı.
Fransa'da Ulusal Birlik Partisi'nin tarihi bir başarı elde ederek parlamento seçimlerinin ilk turunu kazanmasının yankıları sürerken Marine Le Pen'den Macron'a yönelik bir suçlama geldi.
France Inter radyosuna konuk olan Le Pen, "Cumhurbaşkanı'nın Olimpiyat Oyunları sonuna kadar görevde kalması gereken emniyet genel müdürünü ve jandarma genel komutanını yarın, yani ikinci turdan dört gün önce değiştirme olasılığını değerlendireceğine dair söylentiler var" dedi.
Söz konusu aceleci atamaların Ulusal Birlik Partisi'nin önünü kesmeye yönelik olduğunu söyleyen Le Pen, Ulusal Birlik Partisi'nin ikinci turda çoğunluğu kazanması ve Genel Başkan Jordan Bardella'nın başbakanlık görevini üstlenmesi halinde Bardella'nın ülkeyi istediği gibi yönetebilmesini engellemeye yönelik girişimler yapıldığının altını çizdi.
Le Pen, Macron'un bu adımlarla idari darbe yapmayı hedeflediğini vurguladı.
Journal du Dimanche gazetesi, Macron'un emniyet genel müdürünü ve jandarma genel komutanını görevden alabileceğini ve böylece muhalefetten gelip koltuğa oturacak olası başbakanın yetkilerini kısıtlamak istediğini yazmıştı. Macron'un bazı valilerin de görevine son verebileceği belirtilmişti.
Fransa İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Ulusal Birlik oyların yüzde 33.4'ünü alırken Yeni Halk Cephesi yüzde 27.98'de, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u destekleyen merkez blok yüzde 20.76'da kaldı.
Cumhuriyetçilerin yüzde 6.56'yla 4. sırada yer aldığı seçimlerde diğer siyasi güçlerin oylarının toplamı yüzde 3.67 olarak kaydedildi.
Seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da gerçekleşecek.
France Inter radyosuna konuk olan Le Pen, "Cumhurbaşkanı'nın Olimpiyat Oyunları sonuna kadar görevde kalması gereken emniyet genel müdürünü ve jandarma genel komutanını yarın, yani ikinci turdan dört gün önce değiştirme olasılığını değerlendireceğine dair söylentiler var" dedi.
Söz konusu aceleci atamaların Ulusal Birlik Partisi'nin önünü kesmeye yönelik olduğunu söyleyen Le Pen, Ulusal Birlik Partisi'nin ikinci turda çoğunluğu kazanması ve Genel Başkan Jordan Bardella'nın başbakanlık görevini üstlenmesi halinde Bardella'nın ülkeyi istediği gibi yönetebilmesini engellemeye yönelik girişimler yapıldığının altını çizdi.
Le Pen, Macron'un bu adımlarla idari darbe yapmayı hedeflediğini vurguladı.
Journal du Dimanche gazetesi, Macron'un emniyet genel müdürünü ve jandarma genel komutanını görevden alabileceğini ve böylece muhalefetten gelip koltuğa oturacak olası başbakanın yetkilerini kısıtlamak istediğini yazmıştı. Macron'un bazı valilerin de görevine son verebileceği belirtilmişti.
Fransa İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Ulusal Birlik oyların yüzde 33.4'ünü alırken Yeni Halk Cephesi yüzde 27.98'de, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u destekleyen merkez blok yüzde 20.76'da kaldı.
Cumhuriyetçilerin yüzde 6.56'yla 4. sırada yer aldığı seçimlerde diğer siyasi güçlerin oylarının toplamı yüzde 3.67 olarak kaydedildi.
Seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da gerçekleşecek.