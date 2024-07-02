https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/le-pen-macron-idari-darbe-hazirligi-yapiyor-1085439703.html

Le Pen: Macron, idari darbe hazırlığı yapıyor

Le Pen: Macron, idari darbe hazırlığı yapıyor

Sputnik Türkiye

Fransa'da erken genel seçimin ilk turunu önde tamamlayan Ulusal Birlik Partisi'nin önde gelen ismi Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u idari darbe... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T15:01+0300

2024-07-02T15:01+0300

2024-07-02T15:01+0300

dünya

fransa

marine le pen

emmanuel macron

fransa ulusal meclisi

darbe

darbe girişimi

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Fransa'da Ulusal Birlik Partisi'nin tarihi bir başarı elde ederek parlamento seçimlerinin ilk turunu kazanmasının yankıları sürerken Marine Le Pen'den Macron'a yönelik bir suçlama geldi.France Inter radyosuna konuk olan Le Pen, "Cumhurbaşkanı'nın Olimpiyat Oyunları sonuna kadar görevde kalması gereken emniyet genel müdürünü ve jandarma genel komutanını yarın, yani ikinci turdan dört gün önce değiştirme olasılığını değerlendireceğine dair söylentiler var" dedi.Söz konusu aceleci atamaların Ulusal Birlik Partisi'nin önünü kesmeye yönelik olduğunu söyleyen Le Pen, Ulusal Birlik Partisi'nin ikinci turda çoğunluğu kazanması ve Genel Başkan Jordan Bardella'nın başbakanlık görevini üstlenmesi halinde Bardella'nın ülkeyi istediği gibi yönetebilmesini engellemeye yönelik girişimler yapıldığının altını çizdi.Le Pen, Macron'un bu adımlarla idari darbe yapmayı hedeflediğini vurguladı.Journal du Dimanche gazetesi, Macron'un emniyet genel müdürünü ve jandarma genel komutanını görevden alabileceğini ve böylece muhalefetten gelip koltuğa oturacak olası başbakanın yetkilerini kısıtlamak istediğini yazmıştı. Macron'un bazı valilerin de görevine son verebileceği belirtilmişti.Fransa İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Ulusal Birlik oyların yüzde 33.4'ünü alırken Yeni Halk Cephesi yüzde 27.98'de, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u destekleyen merkez blok yüzde 20.76'da kaldı.Cumhuriyetçilerin yüzde 6.56'yla 4. sırada yer aldığı seçimlerde diğer siyasi güçlerin oylarının toplamı yüzde 3.67 olarak kaydedildi.Seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da gerçekleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/fransada-le-penin-zaferi-sonrasi-bircok-kentte-sokaklar-karisti-1085397304.html

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fransa, marine le pen, emmanuel macron, fransa ulusal meclisi, darbe, darbe girişimi