https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/orban-barisin-tesisini-gorusmek-icin-kievde-1085431786.html

Orban, 'barışın tesisini görüşmek' için Kiev’de

Orban, 'barışın tesisini görüşmek' için Kiev’de

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, Zelenskiy’le bir araya gelerek “barışı tesis etme şansını”... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T12:01+0300

2024-07-02T12:01+0300

2024-07-02T11:58+0300

dünya

ukrayna krizi

macaristan

viktor orban

ukrayna

kiev

ziyaret

vladimir zelenskiy

andrey yermak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085296820_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2704ec7dd0e58163ed29a16d01e18e0f.jpg

Macaristan Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Bertalan Havasi, Orban’ın sürpriz Kiev ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Görüşmenin en önemli konusu barışın tesis edilmesi olasılığı olacak. Viktor Orban ve Vladimir Zelenskiy ayrıca Macaristan-Ukrayna ilişkilerinin güncel konularını da ele alacak” dedi.Daha önce Zelenskiy ofisinin başkanı Andrey Yermak, Kiev ve Budapeşte’nin, “ikili ilişkilerde yeni sayfa açmak için” üst düzey görüşmeye ilgi duyduğunu açıklamıştı.Orban ve Zelenskiy en son 2023 Aralık ayında Arjantin’de, Javier Milei’nin yemin töreni sırasında bir araya gelmişti. Macar lider, Zelenskiy’le sadece yemin töreni sırasında balkonda birlikte oturup birkaç kelime konuştuklarını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rusyadan-yeni-istanbul-aciklamasi-ukrayna-krizi-cozume-cok-yakindi-1085429485.html

macaristan

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, macaristan, viktor orban, ukrayna, kiev, ziyaret, vladimir zelenskiy, andrey yermak