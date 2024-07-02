https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/orban-barisin-tesisini-gorusmek-icin-kievde-1085431786.html
Orban, 'barışın tesisini görüşmek' için Kiev’de
Orban, 'barışın tesisini görüşmek' için Kiev’de
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, Zelenskiy’le bir araya gelerek “barışı tesis etme şansını”... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T12:01+0300
2024-07-02T12:01+0300
2024-07-02T11:58+0300
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macaristan
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vladimir zelenskiy
andrey yermak
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Macaristan Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Bertalan Havasi, Orban’ın sürpriz Kiev ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Görüşmenin en önemli konusu barışın tesis edilmesi olasılığı olacak. Viktor Orban ve Vladimir Zelenskiy ayrıca Macaristan-Ukrayna ilişkilerinin güncel konularını da ele alacak” dedi.Daha önce Zelenskiy ofisinin başkanı Andrey Yermak, Kiev ve Budapeşte’nin, “ikili ilişkilerde yeni sayfa açmak için” üst düzey görüşmeye ilgi duyduğunu açıklamıştı.Orban ve Zelenskiy en son 2023 Aralık ayında Arjantin’de, Javier Milei’nin yemin töreni sırasında bir araya gelmişti. Macar lider, Zelenskiy’le sadece yemin töreni sırasında balkonda birlikte oturup birkaç kelime konuştuklarını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rusyadan-yeni-istanbul-aciklamasi-ukrayna-krizi-cozume-cok-yakindi-1085429485.html
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ukrayna krizi, macaristan, viktor orban, ukrayna, kiev, ziyaret, vladimir zelenskiy, andrey yermak
Orban, 'barışın tesisini görüşmek' için Kiev’de
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, Zelenskiy’le bir araya gelerek “barışı tesis etme şansını” ve ikili ilişkileri görüşeceğini belirtti.
Macaristan Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Bertalan Havasi, Orban’ın sürpriz Kiev ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Görüşmenin en önemli konusu barışın tesis edilmesi olasılığı olacak. Viktor Orban ve Vladimir Zelenskiy ayrıca Macaristan-Ukrayna ilişkilerinin güncel konularını da ele alacak” dedi.
Daha önce Zelenskiy ofisinin başkanı Andrey Yermak, Kiev ve Budapeşte’nin, “ikili ilişkilerde yeni sayfa açmak için” üst düzey görüşmeye ilgi duyduğunu açıklamıştı.
Orban ve Zelenskiy en son 2023 Aralık ayında Arjantin’de, Javier Milei’nin yemin töreni sırasında bir araya gelmişti. Macar lider, Zelenskiy’le sadece yemin töreni sırasında balkonda birlikte oturup birkaç kelime konuştuklarını söylemişti.