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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rusyadan-yeni-istanbul-aciklamasi-ukrayna-krizi-cozume-cok-yakindi-1085429485.html
Rusya'dan yeni 'İstanbul' açıklaması: 'Ukrayna krizi çözüme çok yakındı'
Rusya'dan yeni 'İstanbul' açıklaması: 'Ukrayna krizi çözüme çok yakındı'
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna arasında anlaşma zemininin oluştuğu İstanbul'da yaşananlar hakkında Rus yetkililerden yeni bir açıklama geldi. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T11:01+0300
2024-07-02T11:01+0300
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna krizinin 2022'de İstanbul'da sağlanan anlaşmayla çözüme çok yaklaştığını ancak 'Batılı sponsorların' Ukrayna'ya savaşmaya devam etmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.Nebenzya, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin ortaya koyduğu sözde barış planının esasen bir plan değil, şaka olduğunu söyleyen Nebenzya, bu plan çerçevesinde düzenlenen konferansın da büyük bir başarısızlık olduğunu ifade etti.Nebenzya, "Devlet Başkanı Putin'in de dediği gibi, İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı. Sonra ne oldu? Batılı sponsorları Ukrayna'ya 'Rusya'yla savaşmaya devam et' dediler" ifadelerini kullandı.Özellikle dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un bu rolü üstlendiğini ve 'Buça provokasyonu' yapıldığını anımsatan Nebenzya, "Anlaşma yüzde 95 hazırdı. Sonra Ukraynalılar müzakerelerden çekildi" dedi.İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak 29 Mart 2022'de İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etmiş, anlaşmaya çok yaklaşılmıştı.Rusya'nın Buça’da katliam yaptığına ilişkin iddialar ortaya çıktıktan sonra görüşmeler kesilmişti. 17 Mayıs’ta Ukrayna tarafı, ülkedeki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurmuştu.Batı, müzakereleri neden baltaladı?Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti.Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurgulamıştı.Putin, Johnson'ın ziyaret sırasında 'son Ukraynalıya ve zafer kazanıncaya kadar Rusya'yla savaşmayı' öngören tutumunu ortaya koyduğunu kaydederek Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma beklentisi içinde olduğunu söylemişti.Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/putin-rusya-ukrayna-tarafiyla-diyalogu-istanbul-ve-minsk-temelinde-surdurmeye-hazir-1085048855.html
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rusya, ukrayna, türkiye, istanbul, müzakereler, vasiliy nebenzya, vladimir putin, vladimir zelenskiy, boris johnson
rusya, ukrayna, türkiye, istanbul, müzakereler, vasiliy nebenzya, vladimir putin, vladimir zelenskiy, boris johnson

Rusya'dan yeni 'İstanbul' açıklaması: 'Ukrayna krizi çözüme çok yakındı'

11:01 02.07.2024
© SputnikRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© Sputnik
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Rusya ve Ukrayna arasında anlaşma zemininin oluştuğu İstanbul'da yaşananlar hakkında Rus yetkililerden yeni bir açıklama geldi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna krizinin 2022'de İstanbul'da sağlanan anlaşmayla çözüme çok yaklaştığını ancak 'Batılı sponsorların' Ukrayna'ya savaşmaya devam etmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Nebenzya, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin ortaya koyduğu sözde barış planının esasen bir plan değil, şaka olduğunu söyleyen Nebenzya, bu plan çerçevesinde düzenlenen konferansın da büyük bir başarısızlık olduğunu ifade etti.

Nebenzya, "Devlet Başkanı Putin'in de dediği gibi, İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı. Sonra ne oldu? Batılı sponsorları Ukrayna'ya 'Rusya'yla savaşmaya devam et' dediler" ifadelerini kullandı.

Özellikle dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un bu rolü üstlendiğini ve 'Buça provokasyonu' yapıldığını anımsatan Nebenzya, "Anlaşma yüzde 95 hazırdı. Sonra Ukraynalılar müzakerelerden çekildi" dedi.

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak 29 Mart 2022'de İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etmiş, anlaşmaya çok yaklaşılmıştı.

Rusya'nın Buça’da katliam yaptığına ilişkin iddialar ortaya çıktıktan sonra görüşmeler kesilmişti. 17 Mayıs’ta Ukrayna tarafı, ülkedeki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurmuştu.

Batı, müzakereleri neden baltaladı?

Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurgulamıştı.

Putin, Johnson'ın ziyaret sırasında 'son Ukraynalıya ve zafer kazanıncaya kadar Rusya'yla savaşmayı' öngören tutumunu ortaya koyduğunu kaydederek Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma beklentisi içinde olduğunu söylemişti.

Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
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Putin: Rusya, Ukrayna tarafıyla diyaloğu İstanbul ve Minsk temelinde sürdürmeye hazır
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