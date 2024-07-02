https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/kayip-profesorun-cesedi-elleri-bagli-halde-porsuk-cayinda-bulundu-5-supheli-gozaltinda-1085426130.html

Kayıp profesörün cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı'nda bulundu: 5 şüpheli gözaltında

Kayıp profesörün cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı'nda bulundu: 5 şüpheli gözaltında

Sputnik Türkiye

Eskişehir’de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T09:16+0300

2024-07-02T09:16+0300

2024-07-02T09:16+0300

türkiye

kayıp

profesör

eskişehir

porsuk

üniversite

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Eskişehir'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan profesörü arama çalışmalarının 4'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'ya (59) ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından Karasu'ya ait aracın Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçtiği belirleyen ekipler, arama çalışmalarını Karacaşehir Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.Porsuk Çayı ve çevresinde yapılan aramaların 4'üncü gününde bulunan Karasu'ya ait ceset, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.Elleri ve ayakları bağlanmışProf. Dr. Karasu'nun cansız bedeninin, Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde eli ve ayakları bağlanmış şekilde bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran'da aracıyla ayrıldığı evine dönmeyince yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılmış, 28 Haziran'da arama çalışması başlatılmıştı.

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