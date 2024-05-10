https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ekonomist-korhan-berzegin-kaybinda-gorgu-taniklarinin-yalan-soyledigi-ortaya-cikti-1083670939.html

Ekonomist Korhan Berzeg'in kaybında görgü tanıklarının 'yalan söylediği' ortaya çıktı

Ekonomist Korhan Berzeg'in kaybında görgü tanıklarının 'yalan söylediği' ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi’nde kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg’in kaybolduğu güne dair görgü tanığı olduklarını söyleyen... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T11:24+0300

2024-05-10T11:24+0300

2024-05-10T11:24+0300

yaşam

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Ekonomist Korhan Berzeg’in kaybolduğu gün ile ilgili görgü tanığı olduklarını iddia eden kişilerin, bölgede yabancı bir araç gördüklerine dair verdikleri farklı ifadeler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.Bu kişilerin basına da yansıyan bu ifadeleri ile ilgili yetkililerden edinilen bilgiler doğrultusunda, araç ile ilgili araştırmanın yapıldığı ancak böyle bir aracın bölgede görülmediği, iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.90 güvenlik kamerası tek tek incelendi; Araç yok!Bölgede bulunan 90 güvenlik kamerasının tek tek incelendiği ancak bahsedilen araca ait hiçbir kaydın olmadığı, ayrıca görgü tanıklarının aracı gördüklerini iddia ettikleri noktanın Korhan Berzeg’in kemiklerinin bulunduğu noktanın tam tersi istikamette ve kuş uçuşu 3 bin 500 metre uzaklıkta olduğu kaydedildi.Korhan Berzeg'in kaybıyla, araç arasında 7 saat varDiğer yandan her iki görgü tanığının verdiği ifadelerin çelişkili olduğu da belirtildi. Berzeg’in sabah saat 8.30’da kaybolduğu ancak görgü tanıklarının aracı saat 15.30’da gördüklerini iddia ettikleri, yani arada 7 saatlik bir zaman farkı olduğu bilgisi paylaşıldı.Daha önce hiç ifade vermedilerGörgü tanıklarının Berzeg’in kemiklerinin bulunduğu yere gidiş yolu olarak anlatılan yeri de yanlış ileri sürdükleri söylendi. Bu kişilerin Korhan Berzeg ile ilgili daha önce de hiçbir ifadelerinin olmadığı dile getirildi.Korhan Berzeg kimdir?Korhan Berzeg 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) ekonomi alanında profesör olarak öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu.Korhan Berzeg aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitede hocasıydı. Berzeg’in eşi Angela Berzeg, eşinin yerini bildiren kişiye 1 milyon lira ödül verileceğini açıklamıştı.Korhan Berzeg ne oldu?Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir kişinin fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, mahalle sakinleri kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik kartları bulunmuştu.Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti.Yapılan inceleme sonucunda, kemiklerin DNA'sı kızıyla eşleşmiş ve kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edilmişti.

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