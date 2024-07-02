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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/ikinci-el-otomobilde-satislar-durdu-30-yildir-boylesini-gormedim-1085438209.html
İkinci el otomobilde satışlar durdu: '30 yıldır böylesini görmedim'
İkinci el otomobilde satışlar durdu: '30 yıldır böylesini görmedim'
Sputnik Türkiye
Malatya'da, yüzde 20'lere varan fiyat düşüşlerine rağmen ikinci el otomobil piyasasında satışlar durma noktasına geldi. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T14:31+0300
2024-07-02T14:31+0300
ekonomi
otomobil
ikinci el otomobil
ekonomi
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Fiyatların ortalama 200 bin TL aşağıya çekildiğini belirten galerici esnafı, buna rağmen sektörde büyük bir durgunluk yaşandığını söyledi.Sektörde ciddi bir durgunluğun yaşandığını kaydeden galerici esnaflarından Cem Tarık Figen, ”Sektörümüz çok sıkıntı içerisinde 20 yıldır sektör içerisindeyiz böyle bir durum görmedik. Faizlerin yüksek olması sektöre olumsuz yansıdı. Gidişat iyi değil. Bayramı satış yapamadan geçirdik. Bir milyonluk araçlarda fiyatlar 750 bin TL'ye kadar gerilemiş durumda buna rağmen satış yok. Vatandaş araçlara yatırım yapmıyor mevduatlarını bakanlarda değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu da sektöre olumsuz yansıyor” dedi.'30 yılda böylesini görmedim'Uzun yıllar ikinci el araç piyasasında faaliyet gösterdiklerini belirterek bugüne kadar benzer bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent ise ”Yaklaşık 34 yıldır sektör içerisinde hizmet vermekteyiz. Bugüne kadar böyle bir durgunluk yaşamadık. Sektör can çekişiyor. Sitemize gelen insanlar gezmek amaçlı geliyor. Bayramla birlikte bir hareketlik olur diye bekledik ama bu da olmadı. Yüzde 20-30'lara varan fiyat düşüşlerine rağmen yine müşteri bulamıyoruz. Vatandaş birikimlerini bakanlarda değerlendiriyor. Sektörümüz çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ikinci-el-otomobil-satisi-yapan-galerici-duraganlik-yilsonuna-kadar-devam-edecek-1084961453.html
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otomobil, ikinci el otomobil, ekonomi
otomobil, ikinci el otomobil, ekonomi

İkinci el otomobilde satışlar durdu: '30 yıldır böylesini görmedim'

14:31 02.07.2024
© İHAikinci el otomobil - otomobil
ikinci el otomobil - otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© İHA
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Malatya'da, yüzde 20'lere varan fiyat düşüşlerine rağmen ikinci el otomobil piyasasında satışlar durma noktasına geldi.
Fiyatların ortalama 200 bin TL aşağıya çekildiğini belirten galerici esnafı, buna rağmen sektörde büyük bir durgunluk yaşandığını söyledi.
Sektörde ciddi bir durgunluğun yaşandığını kaydeden galerici esnaflarından Cem Tarık Figen, ”Sektörümüz çok sıkıntı içerisinde 20 yıldır sektör içerisindeyiz böyle bir durum görmedik. Faizlerin yüksek olması sektöre olumsuz yansıdı. Gidişat iyi değil. Bayramı satış yapamadan geçirdik. Bir milyonluk araçlarda fiyatlar 750 bin TL'ye kadar gerilemiş durumda buna rağmen satış yok. Vatandaş araçlara yatırım yapmıyor mevduatlarını bakanlarda değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu da sektöre olumsuz yansıyor” dedi.

'30 yılda böylesini görmedim'

Uzun yıllar ikinci el araç piyasasında faaliyet gösterdiklerini belirterek bugüne kadar benzer bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent ise ”Yaklaşık 34 yıldır sektör içerisinde hizmet vermekteyiz. Bugüne kadar böyle bir durgunluk yaşamadık. Sektör can çekişiyor. Sitemize gelen insanlar gezmek amaçlı geliyor. Bayramla birlikte bir hareketlik olur diye bekledik ama bu da olmadı. Yüzde 20-30'lara varan fiyat düşüşlerine rağmen yine müşteri bulamıyoruz. Vatandaş birikimlerini bakanlarda değerlendiriyor. Sektörümüz çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor” diye konuştu.
ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
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İkinci el otomobil satışı yapan galerici: 'Durağanlık yılsonuna kadar devam edecek'
18 Haziran , 14:16
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