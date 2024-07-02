https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/icisleri-bakani-yerlikaya-suriyelilere-yonelik-eylemlere-katilan-474-kisi-gozaltina-alindi-1085436363.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilere yönelik eylemlere katılan 474 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilere yönelik eylemlere katılan 474 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de çıkan diğer kentlere sıçrayan olaylarda Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerde bulunan 474 kişinin gözaltına... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T13:34+0300
2024-07-02T13:34+0300
2024-07-02T13:48+0300
türkiye
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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ”Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285 ’inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Kıymetli vatandaşlarım, provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/milli-savunma-bakani-gulerden-kamu-duzeni-aciklamasi-1085435938.html
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ali yerlikaya
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilere yönelik eylemlere katılan 474 kişi gözaltına alındı
13:34 02.07.2024 (güncellendi: 13:48 02.07.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de çıkan diğer kentlere sıçrayan olaylarda Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerde bulunan 474 kişinin gözaltına alındığını, şahıslardan 285’inin ise çeşitli suçlardan adli kaydı olduğunu bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ”Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285 ’inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Kıymetli vatandaşlarım, provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir” ifadeleri yer aldı.