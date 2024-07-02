İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilere yönelik eylemlere katılan 474 kişi gözaltına alındı

Türkiye
Milli Savunma Bakanı Güler'den 'kamu düzeni' açıklaması
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de memur sayısı tartışması
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aytun Çıray: Türkiye’de normalleşmenin iki türlü faktörü var
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İki taraf da savaş istemiyor ama kimse geri adım atmıyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:14
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
19:12
3 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
19:27
10 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yüz yıkama jellerinin içinden bulaşık deterjanı çıkıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Musa Özuğurlu: Türkiye-Suriye arasında uzlaşı sağlanması yönünde ortak bir irade olabilir
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Suriye’de yaşanan olaylar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda..
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni 'İstanbul' açıklaması: Kriz çözüme çok yakındı
17:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
18:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/icisleri-bakani-yerlikaya-suriyelilere-yonelik-eylemlere-katilan-474-kisi-gozaltina-alindi-1085436363.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilere yönelik eylemlere katılan 474 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilere yönelik eylemlere katılan 474 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de çıkan diğer kentlere sıçrayan olaylarda Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerde bulunan 474 kişinin gözaltına... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T13:34+0300
2024-07-02T13:48+0300
türkiye
ali yerlikaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/06/1080477765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4994d6e3417c912050469c8b6141fcf6.jpg
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ”Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285 ’inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Kıymetli vatandaşlarım, provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/milli-savunma-bakani-gulerden-kamu-duzeni-aciklamasi-1085435938.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/06/1080477765_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a66f6c99b140c1044ca9f2f32447b90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya
ali yerlikaya

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilere yönelik eylemlere katılan 474 kişi gözaltına alındı

13:34 02.07.2024 (güncellendi: 13:48 02.07.2024)
© AA / Ömer Faruk Salmanİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA / Ömer Faruk Salman
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de çıkan diğer kentlere sıçrayan olaylarda Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerde bulunan 474 kişinin gözaltına alındığını, şahıslardan 285’inin ise çeşitli suçlardan adli kaydı olduğunu bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ”Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285 ’inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Kıymetli vatandaşlarım, provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir” ifadeleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanı Güler'den 'kamu düzeni' açıklaması
13:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала