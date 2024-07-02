https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/icisleri-bakani-yerlikaya-suriyelilere-yonelik-eylemlere-katilan-474-kisi-gozaltina-alindi-1085436363.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilere yönelik eylemlere katılan 474 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilere yönelik eylemlere katılan 474 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de çıkan diğer kentlere sıçrayan olaylarda Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerde bulunan 474 kişinin gözaltına... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T13:34+0300

2024-07-02T13:34+0300

2024-07-02T13:48+0300

türkiye

ali yerlikaya

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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ”Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285 ’inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Kıymetli vatandaşlarım, provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir” ifadeleri yer aldı.

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ali yerlikaya