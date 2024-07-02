https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/milli-savunma-bakani-gulerden-kamu-duzeni-aciklamasi-1085435938.html
Milli Savunma Bakanı Güler'den 'kamu düzeni' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Güler'den 'kamu düzeni' açıklaması
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Güler "Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T13:20+0300
2024-07-02T13:20+0300
2024-07-02T13:20+0300
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son dakika, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler
son dakika, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler
Milli Savunma Bakanı Güler'den 'kamu düzeni' açıklaması
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Güler "Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" dedi.