https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/chpli-sarigulden-kayserideki-olaylara-iliskin-aciklama-turkiye-batinin-gocmen-deposu-degildir-1085438387.html
CHP'li Sarıgül'den Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: 'Türkiye Batı'nın göçmen deposu değildir'
CHP'li Sarıgül'den Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: 'Türkiye Batı'nın göçmen deposu değildir'
Sputnik Türkiye
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomi kötüye gittikçe Suriyeli sığınmacıların 'halkın gözüne batmaya... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T14:26+0300
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasının ardından yaşananlara işaret ederek, "Suriyelilere kızıp sokağa çıkan veya çıkmayı düşünen kardeşlerimize sesleniyorum, bu sorun böyle çözülmez, daha da zorlaşır" dedi.Türkiye'de 2040 yılında 21 milyon Suriyeli olacağının hesaplandığını aktaran Sarıgül, "Benim vatandaşım kendi ülkesinde kendisini sokaklarda yabancı hissetmeye başladı" diye konuştu.Misafirliğin fazla uzadığı düşüncesinin oluştuğunu, 'gitmeyecekler' kaygısının kuvvetlenmeye başladığını söyleyen Sarıgül, "Kayseri'de başlayan diğer illere yayılan olayların nedeni de 'gitmeyecekler' kaygısıdır. Artık bu sorunu bütün siyasi partiler el birliğiyle çözmek zorundayız" ifadelerini kullandı.Sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi gerektiğinin altını çizen Sarıgül, "Türkiye, Batı'nın göçmen deposu değildir; Türkiye, dünyanın bekçisi değildir; Türkiye, Avrupa'nın koruması hiç değildir. Buradan Batılılara ve Avrupa Birliği'ne sesleniyorum: Çok duyarlıysanız gelin bu insanları paylaşalım" dedi.CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, "Suriyelilere kızıp sokağa çıkan veya çıkmayı düşünen kardeşlerimize sesleniyorum, bu sorun böyle çözülmez, daha da zorlaşır. Haklıyız, haklı kalmak için haksız duruma düşmeyelim. Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum, kitle hareketlerinin nereye varacağı asla belli olmaz, sokağa çıkma yasağı dahil her türlü tedbiri alın, megafonla bu işi çözemezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/icisleri-bakan-yardimcisi-turan-tahriklere-kapilmadan-demokrasi-ve-hukuk-icinde-kalalim-1085438250.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan, mustafa sarıgül, kayseri, avrupa, batı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan, mustafa sarıgül, kayseri, avrupa, batı
CHP'li Sarıgül'den Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: 'Türkiye Batı'nın göçmen deposu değildir'
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomi kötüye gittikçe Suriyeli sığınmacıların 'halkın gözüne batmaya başladığını' dile getirdi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasının ardından yaşananlara işaret ederek, "Suriyelilere kızıp sokağa çıkan veya çıkmayı düşünen kardeşlerimize sesleniyorum, bu sorun böyle çözülmez, daha da zorlaşır" dedi.
Türkiye'de 2040 yılında 21 milyon Suriyeli olacağının hesaplandığını aktaran Sarıgül, "Benim vatandaşım kendi ülkesinde kendisini sokaklarda yabancı hissetmeye başladı" diye konuştu.
Misafirliğin fazla uzadığı düşüncesinin oluştuğunu, 'gitmeyecekler' kaygısının kuvvetlenmeye başladığını söyleyen Sarıgül, "Kayseri'de başlayan diğer illere yayılan olayların nedeni de 'gitmeyecekler' kaygısıdır. Artık bu sorunu bütün siyasi partiler el birliğiyle çözmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi gerektiğinin altını çizen Sarıgül, "Türkiye, Batı'nın göçmen deposu değildir; Türkiye, dünyanın bekçisi değildir; Türkiye, Avrupa'nın koruması hiç değildir. Buradan Batılılara ve Avrupa Birliği'ne sesleniyorum: Çok duyarlıysanız gelin bu insanları paylaşalım" dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, "Suriyelilere kızıp sokağa çıkan veya çıkmayı düşünen kardeşlerimize sesleniyorum, bu sorun böyle çözülmez, daha da zorlaşır. Haklıyız, haklı kalmak için haksız duruma düşmeyelim. Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum, kitle hareketlerinin nereye varacağı asla belli olmaz, sokağa çıkma yasağı dahil her türlü tedbiri alın, megafonla bu işi çözemezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.