https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/icisleri-bakan-yardimcisi-turan-tahriklere-kapilmadan-demokrasi-ve-hukuk-icinde-kalalim-1085438250.html

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Tahriklere kapılmadan demokrasi ve hukuk içinde kalalım

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Tahriklere kapılmadan demokrasi ve hukuk içinde kalalım

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kayseri'deki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada demokrasi ve hukuk içinde kalınması gerektiğinin altını çizdi. 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T14:17+0300

2024-07-02T14:17+0300

2024-07-02T14:17+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

bülent turan

kayseri

olay

hukuk

demokrasi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1b/1072932046_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_d95e24d83420bd1a1e44903a7899bb98.jpg

ÇANAKKALE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kayseri'deki olaylara ilişkin, "Göç meselesinden elbette ki birtakım rahatsızlıklarımız, farklı düşüncelerimiz, kaygılarımız, talep ve beklentilerimiz olabilir ama bunu ifade etmenin yolu, bu tahriklere kapılmadan, birtakım mahfillerin provokasyonlarına alet olmadan, demokrasi ve hukuk içinde kalabilmektir" dedi.Turan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Çanakkale Boğaz Komutanlığı'nı ziyaret etti.Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve personelin bayramını kutlayan Turan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın, Türk Milleti'nin Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı bağımsızlığın denizlerdeki mütemmim cüzü olduğunu vurguladı.Bu anlayışla, bu anlamlı günde, aziz milletin en büyük destanlarından birinin yazıldığı Çanakkale Boğazı'nda bugün görev yapan, bu tarihi emaneti üstlenmiş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Mustafa Biçen'i ziyaret ettiğini dile getiren Turan, "Hem Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ettik hem de çalışmaları hakkında bilgi aldık. Daha güzel ve daha güvenli bir Çanakkale için istişarelerde bulunduk" diye konuştu.'Tahriklere kapılmadan demokrasi ve hukuk içinde kalalım'Kayseri'deki olaylara da değinen Turan, sözlerine şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/icisleri-bakani-yerlikaya-suriyelilere-yonelik-eylemlere-katilan-474-kisi-gozaltina-alindi-1085436363.html

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, bülent turan, kayseri, olay, hukuk, demokrasi