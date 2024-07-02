https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/17-yasindaki-yetenekli-sporcu-mac-sirasinda-yere-yigilarak-titremeye-basladi-oldugu-aciklandi-1085423941.html
17 yaşındaki yetenekli sporcu maç sırasında yere yığılarak titremeye başladı: Öldüğü açıklandı
17 yaşındaki yetenekli sporcu maç sırasında yere yığılarak titremeye başladı: Öldüğü açıklandı
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Yogyakarta eyaletinde düzenlenen Asya turnuvası sırasında kortta yere yığılan 17 yaşındaki Çinli bir badminton oyuncusu hayatını kaybetti. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T07:24+0300
2024-07-02T07:24+0300
2024-07-02T07:29+0300
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ölüm
tenis kortu
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17 yaşındaki Çinli oyuncu Jizhe Zhang, Endonezya'nın Yogyakarta eyaletinde düzenlenen Asya Şampiyonası'ndaki bir maç sırasında sahada aniden yere yığılarak nöbet geçirdi.Badminton yetkilileri, Zhang'ın kortta tıbbi müdahalede bulunduğunu ve ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.Endonezya Badminton Derneği Sözcüsü Broto Happy, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mağdurun her iki hastanedeki muayene ve tedavisinin sonucu aynıydı; mağdurun ani kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı" dedi. Kortta yere yığılan 17 yaşındaki bir Çinli oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.Yogyakarta'daki badminton oyuncuları ve yetkilileri, çeyrek finallerden önce kortta Zhang'a bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak saygılarını sundu.Badminton Asya, 'son derece üzgün' olduklarını belirterek Zhang'ın ailesine ve anne-babasına başsağlığı dileklerini iletti ve şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/penalti-kaciran-ronaldo-gozyaslarina-engel-olamadi-1085421287.html
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çin, endonezya, ölüm, tenis kortu, badminton, asya, sporcu
çin, endonezya, ölüm, tenis kortu, badminton, asya, sporcu
17 yaşındaki yetenekli sporcu maç sırasında yere yığılarak titremeye başladı: Öldüğü açıklandı
07:24 02.07.2024 (güncellendi: 07:29 02.07.2024)
Endonezya'nın Yogyakarta eyaletinde düzenlenen Asya turnuvası sırasında kortta yere yığılan 17 yaşındaki Çinli bir badminton oyuncusu hayatını kaybetti.
17 yaşındaki Çinli oyuncu Jizhe Zhang, Endonezya'nın Yogyakarta eyaletinde düzenlenen Asya Şampiyonası'ndaki bir maç sırasında sahada aniden yere yığılarak nöbet geçirdi.
Badminton yetkilileri, Zhang'ın kortta tıbbi müdahalede bulunduğunu ve ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Endonezya Badminton Derneği Sözcüsü Broto Happy, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mağdurun her iki hastanedeki muayene ve tedavisinin sonucu aynıydı; mağdurun ani kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı" dedi. Kortta yere yığılan 17 yaşındaki bir Çinli oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yogyakarta'daki badminton oyuncuları ve yetkilileri, çeyrek finallerden önce kortta Zhang'a bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak saygılarını sundu.
Badminton Asya, 'son derece üzgün' olduklarını belirterek Zhang'ın ailesine ve anne-babasına başsağlığı dileklerini iletti ve şunları ekledi:
"Badminton dünyası yetenekli bir oyuncuyu kaybetti."