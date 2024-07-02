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Kabine'de 2 görev değişimi: Özhaseki yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca yerine Memişoğlu atandı
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Penaltı kaçıran Ronaldo gözyaşlarına engel olamadı
Penaltı kaçıran Ronaldo gözyaşlarına engel olamadı
Sputnik Türkiye
EURO 2024'de Slovenya'yı penaltılarda eleyen Portekiz, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. Karşılaşmanın uzatmalarında penaltı kaçıran Ronaldo gözyaşlarına... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T01:27+0300
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spor
cristiano ronaldo
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gözyaşı
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Portekiz Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovenya'yı seri penaltılarda eleyerek çeyrek finale yükseldi.Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Portekiz, Frankfurt Arena'da Slovenya ile karşılaştı.Uzatmada penaltı kaçıran Ronaldo gözyaşlarına engel olamadıPortekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, 105. dakikada kaçırdığı penaltının ardından büyük üzüntü yaşadı.İlk uzatma devresinin sonlarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Ronaldo'nun vuruşunda kaleci Jan Oblak gol izin vermedi.Ronaldo, devre arasında kaçırdığı penaltının etkisiyle gözyaşlarına engel olamadı. Duygusal anlar yaşayan yıldız futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.Seri penaltılarda ilk atışı kullanan ve gole çeviren Ronaldo, taraftarlarından özür diledi.
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ronaldo ağladı, ronaldo ağladı mı, ronaldo neden ağladı, ronaldo gözyaşlarını tutamadı

Penaltı kaçıran Ronaldo gözyaşlarına engel olamadı

01:27 02.07.2024
© AA / Gökhan BalcıPenaltı kaçıran Ronaldo gözyaşlarına engel olamadı
Penaltı kaçıran Ronaldo gözyaşlarına engel olamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA / Gökhan Balcı
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EURO 2024'de Slovenya'yı penaltılarda eleyen Portekiz, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. Karşılaşmanın uzatmalarında penaltı kaçıran Ronaldo gözyaşlarına engel olamadı.
Portekiz Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovenya'yı seri penaltılarda eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Portekiz, Frankfurt Arena'da Slovenya ile karşılaştı.

Uzatmada penaltı kaçıran Ronaldo gözyaşlarına engel olamadı

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, 105. dakikada kaçırdığı penaltının ardından büyük üzüntü yaşadı.
İlk uzatma devresinin sonlarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Ronaldo'nun vuruşunda kaleci Jan Oblak gol izin vermedi.
Ronaldo, devre arasında kaçırdığı penaltının etkisiyle gözyaşlarına engel olamadı. Duygusal anlar yaşayan yıldız futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.
Seri penaltılarda ilk atışı kullanan ve gole çeviren Ronaldo, taraftarlarından özür diledi.
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