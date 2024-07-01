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Ukrayna'ya NATO yerine gizli bir alternatif: Rusya’yı kandırmak mı istiyorlar?
Ukrayna'ya NATO yerine gizli bir alternatif: Rusya’yı kandırmak mı istiyorlar?
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Bush’un danışmanı Thomas Graham, Ukrayna’ya tarafsızlık statüsünde kalmasının yanı sıra, “Rusya’ya karşı inandırıcı bir caydırıcı güce”... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T09:07+0300
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ABD’li siyaset uzmanı Thomas Graham, The Hill gazetesi için kaleme aldığı yazısında, “NATO üyeliği çok uzak bir ihtimalse, Ukrayna ne yapmalı? İsveç, mevcut koşullara uyarlanabilecek bir model sunuyor. İsveç, Soğuk Savaş sırasında, güçlü bir savunma sanayi sektörüne ve yetenekli bir orduya sahip resmi olarak tarafsız bir ülkeydi. Aynı zamanda, ABD ve diğer NATO müttefikleriyle yakın güvenlik ve istihbarat işbirliğini de sürdürüyordu. Bu işbirliği o dönemde gizli tutuluyordu, ama Sovyetler Birliği hiç şüphesiz bunu biliyordu ve bu bilgi, askeri saldırganlığa karşı güçlü bir caydırıcı unsur olarak hizmet etti” ifadesini kullandı.Batı’nın şimdi bile, mevcut çatışmaya rağmen, Ukrayna’ya Soğuk Savaş dönemindeki İsveç’in yeni versiyonu haline gelmesine yardımcı olması gerektiğini belirtilen yazıda, “Bu da Ukrayna'nın savunma sanayi sektörünün yeniden inşası ve askeri güçlerinin eğitimi için daha fazla desteğin yanı sıra yakın güvenlik ve istihbarat işbirliğini gerektirecek” ifadesine yer verildi.Bu tür düzenlemelerin, ABD ve diğer müttefiklerin Ukrayna ile imzaladığı ya da yakında imzalayacağı ikili anlaşmalarda yer aldığına dikkat çeken Graham, “En azından önümüzdeki 10 yıl boyunca istikrarlı bir destek akışı sağlamak için tamı tamına kaynaklandırılmaları gerekiyor” diye yazdı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün bölgenin güvenliği açısından son derece önemli olduğunu defalarca vurguladı. Rus lider, bunun ülkedeki çatışmanın çözümü için kilit koşullardan biri olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/atacms-fuzesinin-gudum-sistemi-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1085393428.html
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ukrayna krizi, thomas graham, abd, batı, ukrayna, nato, isveç, soğuk savaş, rusya, sovyetler birliği, vladimir putin
ukrayna krizi, thomas graham, abd, batı, ukrayna, nato, isveç, soğuk savaş, rusya, sovyetler birliği, vladimir putin

Ukrayna'ya NATO yerine gizli bir alternatif: Rusya’yı kandırmak mı istiyorlar?

09:07 01.07.2024
Ukrayna-NATO bayrakları
Ukrayna-NATO bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
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Eski ABD Başkanı Bush’un danışmanı Thomas Graham, Ukrayna’ya tarafsızlık statüsünde kalmasının yanı sıra, “Rusya’ya karşı inandırıcı bir caydırıcı güce” dönüşmesi için NATO’dan askeri ve istihbarat yardımı almaya devam edeceği ‘gizli’ bir alternatifin sunulması gerektiğini belirtti.
ABD’li siyaset uzmanı Thomas Graham, The Hill gazetesi için kaleme aldığı yazısında, “NATO üyeliği çok uzak bir ihtimalse, Ukrayna ne yapmalı? İsveç, mevcut koşullara uyarlanabilecek bir model sunuyor. İsveç, Soğuk Savaş sırasında, güçlü bir savunma sanayi sektörüne ve yetenekli bir orduya sahip resmi olarak tarafsız bir ülkeydi. Aynı zamanda, ABD ve diğer NATO müttefikleriyle yakın güvenlik ve istihbarat işbirliğini de sürdürüyordu. Bu işbirliği o dönemde gizli tutuluyordu, ama Sovyetler Birliği hiç şüphesiz bunu biliyordu ve bu bilgi, askeri saldırganlığa karşı güçlü bir caydırıcı unsur olarak hizmet etti” ifadesini kullandı.
Batı’nın şimdi bile, mevcut çatışmaya rağmen, Ukrayna’ya Soğuk Savaş dönemindeki İsveç’in yeni versiyonu haline gelmesine yardımcı olması gerektiğini belirtilen yazıda, “Bu da Ukrayna'nın savunma sanayi sektörünün yeniden inşası ve askeri güçlerinin eğitimi için daha fazla desteğin yanı sıra yakın güvenlik ve istihbarat işbirliğini gerektirecek” ifadesine yer verildi.
Bu tür düzenlemelerin, ABD ve diğer müttefiklerin Ukrayna ile imzaladığı ya da yakında imzalayacağı ikili anlaşmalarda yer aldığına dikkat çeken Graham, “En azından önümüzdeki 10 yıl boyunca istikrarlı bir destek akışı sağlamak için tamı tamına kaynaklandırılmaları gerekiyor” diye yazdı.
Ukrayna, yeterli zaman ve Batı’nın yardımıyla NATO dışında Rusya’ya karşı inandırıcı bir caydırıcı güç oluşturabilir. Ancak NATO, üyelik hayalini sürdürdüğü ve Ukrayna'yı bunun peşinden gitmeye teşvik ettiği sürece bu asla gerçekleşmeyecek. Bu hayalden vazgeçmenin ve Ukrayna’nın güvenliği için mümkün ve yeterli olana odaklanmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün bölgenin güvenliği açısından son derece önemli olduğunu defalarca vurguladı. Rus lider, bunun ülkedeki çatışmanın çözümü için kilit koşullardan biri olduğunu vurguladı.
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