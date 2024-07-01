https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/ukraynaya-nato-yerine-gizli-bir-alternatif-rusyayi-kandirmak-mi-istiyorlar-1085394705.html

Ukrayna'ya NATO yerine gizli bir alternatif: Rusya’yı kandırmak mı istiyorlar?

Ukrayna'ya NATO yerine gizli bir alternatif: Rusya’yı kandırmak mı istiyorlar?

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Bush’un danışmanı Thomas Graham, Ukrayna’ya tarafsızlık statüsünde kalmasının yanı sıra, “Rusya’ya karşı inandırıcı bir caydırıcı güce”... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T09:07+0300

2024-07-01T09:07+0300

2024-07-01T09:03+0300

dünya

ukrayna krizi

thomas graham

abd

batı

ukrayna

nato

isveç

soğuk savaş

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084223777_0:36:745:455_1920x0_80_0_0_67e5f534e3dcf9f684df266c82f6326b.png

ABD’li siyaset uzmanı Thomas Graham, The Hill gazetesi için kaleme aldığı yazısında, “NATO üyeliği çok uzak bir ihtimalse, Ukrayna ne yapmalı? İsveç, mevcut koşullara uyarlanabilecek bir model sunuyor. İsveç, Soğuk Savaş sırasında, güçlü bir savunma sanayi sektörüne ve yetenekli bir orduya sahip resmi olarak tarafsız bir ülkeydi. Aynı zamanda, ABD ve diğer NATO müttefikleriyle yakın güvenlik ve istihbarat işbirliğini de sürdürüyordu. Bu işbirliği o dönemde gizli tutuluyordu, ama Sovyetler Birliği hiç şüphesiz bunu biliyordu ve bu bilgi, askeri saldırganlığa karşı güçlü bir caydırıcı unsur olarak hizmet etti” ifadesini kullandı.Batı’nın şimdi bile, mevcut çatışmaya rağmen, Ukrayna’ya Soğuk Savaş dönemindeki İsveç’in yeni versiyonu haline gelmesine yardımcı olması gerektiğini belirtilen yazıda, “Bu da Ukrayna'nın savunma sanayi sektörünün yeniden inşası ve askeri güçlerinin eğitimi için daha fazla desteğin yanı sıra yakın güvenlik ve istihbarat işbirliğini gerektirecek” ifadesine yer verildi.Bu tür düzenlemelerin, ABD ve diğer müttefiklerin Ukrayna ile imzaladığı ya da yakında imzalayacağı ikili anlaşmalarda yer aldığına dikkat çeken Graham, “En azından önümüzdeki 10 yıl boyunca istikrarlı bir destek akışı sağlamak için tamı tamına kaynaklandırılmaları gerekiyor” diye yazdı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün bölgenin güvenliği açısından son derece önemli olduğunu defalarca vurguladı. Rus lider, bunun ülkedeki çatışmanın çözümü için kilit koşullardan biri olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/atacms-fuzesinin-gudum-sistemi-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1085393428.html

batı

ukrayna

isveç

rusya

sovyetler birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, thomas graham, abd, batı, ukrayna, nato, isveç, soğuk savaş, rusya, sovyetler birliği, vladimir putin