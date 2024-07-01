https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/atacms-fuzesinin-gudum-sistemi-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1085393428.html

ATACMS füzesinin güdüm sistemi Rus uzmanların eline geçti

ATACMS füzesinin güdüm sistemi Rus uzmanların eline geçti

Sputnik Türkiye

Rus uzmanlar, ABD yapımı ATACMS taktik füzesinin güdüm ve rota düzeltme sistemini inceliyor. Füzenin lazer jiroskop ünitesi ve GPS modülü Rus uzmanların eline... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T07:49+0300

2024-07-01T07:49+0300

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Rus silah uzmanları, ABD’nın Ukrayna ordusuna sağladığı ATACMS taktik füzesinin içini ilk kez Sputnik’e gösterdi.Uzmanlarından biri, “Burada gördükleriniz ATACMS füzesinin savaş başlığı, güdüm sistemi. Burada üç adet lazer halka jiroskop var. Bunlar sayesinde, önceden belirlenen balistik yörüngenin dışına çıkamıyorlar. Bu GPS anteni sayesinde de balistik yörüngenin ilk ve son kısmında düzeltme yapılıyor” dedi.Kaynak, füzenin sahip olduğu sistemlerin uçuş yörüngesi boyunca işleyişini ve rota düzeltme işlevini inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti.ABD, 2023’ten başlayarak Lockheed Martin tarafından üretilen ATACMS füzelerini Ukrayna ordusuna sağlıyor. 610 mm kalibreye sahip bu füzeler 4 metre uzunluğunda ve 1.6 ton ağırlığında olup Block modifikasyonunun uçuş menzili 165 kilometre.

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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, abd, atacms füzeleri, güdümlü, uzman, askeri uzman, ukrayna, ukrayna krizi