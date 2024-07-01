https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/tufan-1-fuzesi-yunan-gemisini-vurdu-1085404264.html
Tufan-1 füzesi Yunan gemisini vurdu
Tufan-1 füzesi Yunan gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Gazze'de yaşanan çatışmalardan dolayı, uluslararası nakliye şirketlerini İsrail limanlarıyla iş yapmamaları konusunda uyaran Husiler tarafından bugün... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T12:47+0300
2024-07-01T12:47+0300
2024-07-01T12:52+0300
savunma
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füze saldırısı
yunan
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Husiler, 9 Aralık'ta İsrail'e giden tüm gemileri milliyetlerine bakmaksızın hedef alacaklarını bildirmişti.Bu kez Husiler Tufan-1 füzesi ile Yunan gemisini vurdu.Husiler geminin 23 Haziran tarihinde vurulduğunu da hatırlattı. Husiler bu saldırıdan tam 8 gün önce de bir başka Yunan gemisini hedef almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/atacms-fuzesinin-gudum-sistemi-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1085393428.html
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füze, füze saldırısı, yunan, yunanistan, gemi, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, yemen, kızıl deniz, körfez, körfez ülkeleri
Tufan-1 füzesi Yunan gemisini vurdu
12:47 01.07.2024 (güncellendi: 12:52 01.07.2024)
Gazze'de yaşanan çatışmalardan dolayı, uluslararası nakliye şirketlerini İsrail limanlarıyla iş yapmamaları konusunda uyaran Husiler tarafından bugün paylaşılan görüntülerde geçtiğimiz hafta vurulan Yunanistan'a ait demir taşıyan bir geminin son anları yer aldı. Husiler geminin Tufan-1 füzesiyle vurulduğunu bildirdi.
Husiler, 9 Aralık'ta İsrail'e giden tüm gemileri milliyetlerine bakmaksızın hedef alacaklarını bildirmişti.
Bu kez Husiler Tufan-1 füzesi ile Yunan gemisini vurdu.
Husiler geminin 23 Haziran tarihinde vurulduğunu da hatırlattı. Husiler bu saldırıdan tam 8 gün önce de bir başka Yunan gemisini hedef almıştı.