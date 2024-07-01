https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/tufan-1-fuzesi-yunan-gemisini-vurdu-1085404264.html

Tufan-1 füzesi Yunan gemisini vurdu

Tufan-1 füzesi Yunan gemisini vurdu

Sputnik Türkiye

Gazze'de yaşanan çatışmalardan dolayı, uluslararası nakliye şirketlerini İsrail limanlarıyla iş yapmamaları konusunda uyaran Husiler tarafından bugün... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T12:47+0300

2024-07-01T12:47+0300

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savunma

füze

füze saldırısı

yunan

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Husiler, 9 Aralık'ta İsrail'e giden tüm gemileri milliyetlerine bakmaksızın hedef alacaklarını bildirmişti.Bu kez Husiler Tufan-1 füzesi ile Yunan gemisini vurdu.Husiler geminin 23 Haziran tarihinde vurulduğunu da hatırlattı. Husiler bu saldırıdan tam 8 gün önce de bir başka Yunan gemisini hedef almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/atacms-fuzesinin-gudum-sistemi-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1085393428.html

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