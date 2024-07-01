DEM Parti'den Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: Göçmenlerin yanındayız
14:45 01.07.2024 (güncellendi: 14:46 01.07.2024)
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© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Kayseri'de yaşanan taciz iddiaları ardından çıkan kargaşa sonrası birçok parti gibi, DEM Parti'de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
DEM Parti Göçmen ve Mülteciler Komisyonu, X sosyal medya platformundan şu gönderiyi paylaştı:
Göçmenlerin Yanındayız!
Göçmenlere karşı yükseltilen ırkçılığın sonuçlarından biri de dün akşam Kayseri’de yaşanan vahşettir. Suriye’den göç etmek zorunda kalan, Kayseri’de yaşayan ailelerin evlerinin, işyerlerinin, arabalarının yakıldığı düşmanca saldırıyı kınıyoruz. Yetkililerin görevi saldırıları durdurmak, göçmenlerin yaşam hakkını korumaktır. Irkçılığın, ayrımcılığın, göçmen düşmanlığının ve körüklenen nefretin değil göçmenlerin yanındayız, birlikte yaşıyoruz, yan yanayız!
DEM PARTİ
Göç ve Mülteciler Komisyonu
Göçmenlerin Yanındayız! pic.twitter.com/nkE9U43caP— DEM Parti Göçmen ve Mülteciler Komisyonu (@GocHdp) July 1, 2024