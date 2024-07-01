https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/dem-partiden-kayserideki-olaylara-iliskin-aciklama-gocmenlerin-yanindayiz-1085408404.html

DEM Parti'den Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: Göçmenlerin yanındayız

DEM Parti'den Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: Göçmenlerin yanındayız

Sputnik Türkiye

Kayseri'de yaşanan taciz iddiaları ardından çıkan kargaşa sonrası birçok parti gibi, DEM Parti'de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T14:45+0300

2024-07-01T14:45+0300

2024-07-01T14:46+0300

politika

dem parti

kayseri

suriye

göçmen

göçmen krizi

suriyeli

suriyeli mülteciler

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Kayseri'de yaşanan taciz iddiaları ardından çıkan kargaşa sonrası birçok parti gibi, DEM Parti'de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. DEM Parti Göçmen ve Mülteciler Komisyonu, X sosyal medya platformundan şu gönderiyi paylaştı:

kayseri

suriye

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Sputnik Türkiye

dem parti, kayseri, suriye, göçmen, göçmen krizi, suriyeli, suriyeli mülteciler