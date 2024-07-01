https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/mit-akademisi-basvurulari-basladi-katilmak-icin-hangi-sartlar-gerekiyor--1085395582.html

MİT Akademisi başvuruları başladı: Katılmak için hangi şartlar gerekiyor?

MİT Akademisi başvuruları başladı: Katılmak için hangi şartlar gerekiyor?

Sputnik Türkiye

İstihbaratçı yetiştirmeye odaklanan MİT Akademisi'nin lisansüstü başvuruları başladı. Peki son başvuru tarihi ne zaman, nereden başvurulur ve hangi şartlar... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T09:30+0300

2024-07-01T09:30+0300

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türkiye

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Milli İstihbarat Akademisi (MİA), lisansüstü başvurularını resmen başlattı. 2024/2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi lisans programına başvurular 26 Haziran'da başladı. Ne gibi şartlara sahip olmak gerekiyor? Akademi, MİT bünyesinde çeşitli görevlerde yer alacak personeli belirlemek amacıyla açıldı. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 4 yıllık lisans mezunu ya da mezuniyet aşamasında olmak, ALES'ten en az 75 puan almak ve İngilizce YDS veya eşdeğer sınavlardan en az 80 puan almak yer alıyor. Ayrıca adayların bir niyet mektubu sunması gerekiyor. Yazılı bilimsel sınav ve mülakat sonrasında en yüksek puana sahip ilk 15 öğrenci programa kabul edilecek. Başvurular 5 Temmuz'a kadar "basvuru.mia.edu.tr" adresinden yapılabilecek.MİT Akademisi nedir? Milli İstihbarat Akademisi, MİT mensuplarının ve diğer güvenlik personelinin istihbarat, güvenlik ve savunma alanlarında ileri düzeyde eğitim almalarını sağlayan bir eğitim kurumudur. Ulusal güvenlik stratejilerine katkıda bulunmak ve personelin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla çeşitli eğitim programları ve kurslar sunmaktadır.

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