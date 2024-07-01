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Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylarla ilgili açıklama: 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldı
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Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylarla ilgili açıklama: 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylarla ilgili açıklama: 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T20:59+0300
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son dakika, kayseri, ali yerlikaya, suriye

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylarla ilgili açıklama: 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldı

20:59 01.07.2024 (güncellendi: 21:03 01.07.2024)
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor" açıklamasında bulundu.
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