https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bakan-yerlikayadan-kayserideki-olaylarla-ilgili-aciklama-63-hesap-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1085417456.html
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylarla ilgili açıklama: 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylarla ilgili açıklama: 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T20:59+0300
2024-07-01T20:59+0300
2024-07-01T21:03+0300
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son dakika, kayseri, ali yerlikaya, suriye
son dakika, kayseri, ali yerlikaya, suriye
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylarla ilgili açıklama: 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldı
20:59 01.07.2024 (güncellendi: 21:03 01.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor" açıklamasında bulundu.