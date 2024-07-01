Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylarla ilgili açıklama: 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor" açıklamasında bulundu.