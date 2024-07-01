https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/suriyede-turk-tirlarina-ve-turk-bayraklarina-saldiri-iddiasi-1085414861.html
Suriye'de Türk TIR'larına ve Türk bayraklarına saldırı iddiası
Suriye'de Türk TIR'larına ve Türk bayraklarına saldırı iddiası
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada çok sayıda yapılan paylaşımlarla Suriye'de Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağına yönelik saldırılar gerçekleştiği iddia edildi. Gündemin sıcak... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T19:06+0300
2024-07-01T19:06+0300
2024-07-01T19:06+0300
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Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz etmesi sonrası yaşanan olayların ardından sosyal medyada 'Suriye'de Türk TIR'larına ve Türkiye vatandaşlarına saldırılar' gerçekleştirildiğine dair çok sayıda iddia gündeme geldi. Bölgeden videolu paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altına aldığı bölgelerde karışıklık çıktığı iddia edildi. Buna göre 'Suriye'nin Azez ve El-Bab kentlerinde bazı Suriyelilerin PTT binalarına girerek Türk çalışanları dışarı çıkardığı ve binadaki Türk bayrağını indirdiği', 'Sebze ve meyve halinde Türkiye'den gelen TIR'lara saldırı düzenlendiği' belirtiliyor.Söz konusu görüntüler ve Suriye’ye giden Türk TIR'larına ve Türk bayraklarına yönelik saldırı iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.Ne olmuştu?Kayseri'de yabancı uyruklu bir kişinin yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalanması sonrası toplanan kalabalık grup, şahsı almak için olay çıkarmıştı.Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürülmüş, Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe vermişti. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etmişti.Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce; mağdur ve ailelerinin toplum sağlığı ve ahlakını korumak ve yaşanan hadise sonrası toplumsal olayların önüne geçebilmek için yaşanan toplumsal olaylar ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte yayın yasağı getirilmişti.Yerlikaya: 67 şahıs gözaltına alınmıştırİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasının ardından yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulunarak 67 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye uyruklu I.A'nın vatandaşlarca güvenlik güçlerine teslim edildiğini aktararak, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/kayserideki-taciz-iddialarina-yonelik-olaylara-iliskin-yayin-yasagi-getirildi-1085403036.html
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suriyede türklere saldırı, suriyede türk tırlarına saldırı iddiası, suiriyede provokasyon,
suriyede türklere saldırı, suriyede türk tırlarına saldırı iddiası, suiriyede provokasyon,
Suriye'de Türk TIR'larına ve Türk bayraklarına saldırı iddiası
Sosyal medyada çok sayıda yapılan paylaşımlarla Suriye'de Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağına yönelik saldırılar gerçekleştiği iddia edildi. Gündemin sıcak olaylarından biri haline gelen söz konusu iddialarla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz etmesi sonrası yaşanan olayların ardından sosyal medyada 'Suriye'de Türk TIR'larına ve Türkiye vatandaşlarına saldırılar' gerçekleştirildiğine dair çok sayıda iddia gündeme geldi. Bölgeden videolu paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altına aldığı bölgelerde karışıklık çıktığı iddia edildi. Buna göre 'Suriye'nin Azez ve El-Bab kentlerinde bazı Suriyelilerin PTT binalarına girerek Türk çalışanları dışarı çıkardığı ve binadaki Türk bayrağını indirdiği', 'Sebze ve meyve halinde Türkiye'den gelen TIR'lara saldırı düzenlendiği' belirtiliyor.
Söz konusu görüntüler ve Suriye’ye giden Türk TIR'larına ve Türk bayraklarına yönelik saldırı iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.
Kayseri'de yabancı uyruklu bir kişinin yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalanması sonrası toplanan kalabalık grup, şahsı almak için olay çıkarmıştı.
Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürülmüş, Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe vermişti. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etmişti.
Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce; mağdur ve ailelerinin toplum sağlığı ve ahlakını korumak ve yaşanan hadise sonrası toplumsal olayların önüne geçebilmek için yaşanan toplumsal olaylar ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte yayın yasağı getirilmişti.
Yerlikaya: 67 şahıs gözaltına alınmıştır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasının ardından yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulunarak 67 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye uyruklu I.A'nın vatandaşlarca güvenlik güçlerine teslim edildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'den sonra dağılmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, aziz milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz."