https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/aliyev-ermenistanla-baris-surecini-degerlendirdi-1085413397.html

Aliyev, Ermenistan'la barış sürecini değerlendirdi

Aliyev, Ermenistan'la barış sürecini değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Azerbaycan lideri Aliyev, Ermenistan'la barış anlaşmasının temel şartının Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T17:45+0300

2024-07-01T17:45+0300

2024-07-01T17:45+0300

politika

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Kanada'nın yeni Bakü Büyükelçisi Kevin Hamilton’ın güven mektubunu kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni büyükelçi ile sohbetinde Bakü-Erivan ilişkilerini değerlendirdi.Hamilton, Kanada'nın her zaman Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti.Aliyev ise Ermenistan'la imzalayacakları barış anlaşmasının Azerbaycan'ın herhangi bir ülkeyle ilişkilerinde önemli rol oynayabileceğini düşünmediğini kaydetti.Azerbaycan ile Avrupa Birliği'nin 10 ülkesi arasında stratejik ortaklık bildirgesi imzalandığını ve bu imzaların çoğunun 2. Karabağ Savaşı öncesinde atıldığını dile getiren Aliyev, "Bu bakımdan Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının bulunmaması, hiçbir ülkenin bölgedeki faaliyet düzeyini belirleyen faktör olamaz" ifadelerini kullandı.Aliyev, bazı devletlerin Ermenistan'ın işgaline sessiz kaldığını ve işgal döneminde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek vermediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:Ermenistan'la barış sürecine de değinen Aliyev, şunları kaydetti:Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 22 Haziran'da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilere ateş açtığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/azerbaycan-fransanin-guney-kafkasya-politikasi-zararlidir-1085005366.html

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Sputnik Türkiye

azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev, nikol paşinyan, güney kafkasya, karabağ, dağlık karabağ, kanada