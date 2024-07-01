https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/aliyev-ermenistanla-baris-surecini-degerlendirdi-1085413397.html
Aliyev, Ermenistan'la barış sürecini değerlendirdi
Aliyev, Ermenistan'la barış sürecini değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan lideri Aliyev, Ermenistan'la barış anlaşmasının temel şartının Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T17:45+0300
2024-07-01T17:45+0300
2024-07-01T17:45+0300
politika
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Kanada'nın yeni Bakü Büyükelçisi Kevin Hamilton’ın güven mektubunu kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni büyükelçi ile sohbetinde Bakü-Erivan ilişkilerini değerlendirdi.Hamilton, Kanada'nın her zaman Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti.Aliyev ise Ermenistan'la imzalayacakları barış anlaşmasının Azerbaycan'ın herhangi bir ülkeyle ilişkilerinde önemli rol oynayabileceğini düşünmediğini kaydetti.Azerbaycan ile Avrupa Birliği'nin 10 ülkesi arasında stratejik ortaklık bildirgesi imzalandığını ve bu imzaların çoğunun 2. Karabağ Savaşı öncesinde atıldığını dile getiren Aliyev, "Bu bakımdan Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının bulunmaması, hiçbir ülkenin bölgedeki faaliyet düzeyini belirleyen faktör olamaz" ifadelerini kullandı.Aliyev, bazı devletlerin Ermenistan'ın işgaline sessiz kaldığını ve işgal döneminde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek vermediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:Ermenistan'la barış sürecine de değinen Aliyev, şunları kaydetti:Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 22 Haziran'da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilere ateş açtığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/azerbaycan-fransanin-guney-kafkasya-politikasi-zararlidir-1085005366.html
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azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev, nikol paşinyan, güney kafkasya, karabağ, dağlık karabağ, kanada
azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev, nikol paşinyan, güney kafkasya, karabağ, dağlık karabağ, kanada
Aliyev, Ermenistan'la barış sürecini değerlendirdi
Azerbaycan lideri Aliyev, Ermenistan'la barış anlaşmasının temel şartının Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi olduğunu belirterek, bu gerçekleşmeden anlaşmayı imzalamayacaklarını bildirdi.
Kanada'nın yeni Bakü Büyükelçisi Kevin Hamilton’ın güven mektubunu kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni büyükelçi ile sohbetinde Bakü-Erivan ilişkilerini değerlendirdi.
Hamilton, Kanada'nın her zaman Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti.
Aliyev ise Ermenistan'la imzalayacakları barış anlaşmasının Azerbaycan'ın herhangi bir ülkeyle ilişkilerinde önemli rol oynayabileceğini düşünmediğini kaydetti.
Azerbaycan ile Avrupa Birliği'nin 10 ülkesi arasında stratejik ortaklık bildirgesi imzalandığını ve bu imzaların çoğunun 2. Karabağ Savaşı öncesinde atıldığını dile getiren Aliyev, "Bu bakımdan Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının bulunmaması, hiçbir ülkenin bölgedeki faaliyet düzeyini belirleyen faktör olamaz" ifadelerini kullandı.
Aliyev, bazı devletlerin Ermenistan'ın işgaline sessiz kaldığını ve işgal döneminde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek vermediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
Şimdi biz işgalci Ermenistan ordusunu savaş meydanında yendikten ve topraklarımızdan kovduktan sonra bu ülkelerden toprak bütünlüğümüzü desteklediklerine dair açıklamalar duyuyoruz. Artık birilerinin bizim toprak bütünlüğümüzü tanıyıp tanımaması önemli değil. Bu açıklamalar topraklarımızın işgal altında olduğu dönemde önem arz ederdi.
Ermenistan'la barış sürecine de değinen Aliyev, şunları kaydetti:
Bu zaman alacaktır ve elbette barış anlaşmasının temel şartı Ermenistan anayasasının değiştirilmesidir. Çünkü Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları içeriyor ve bu gerçekleşmeden barış anlaşması imzalanmayacak. Müzakere sürecinde oldukça hızlı ilerliyoruz. Barış anlaşması metni üzerindeki çalışmayı, en azından temel ilkelerini birkaç ay içinde sonuçlandırabileceğimizi düşünüyorum. Temel ilkeler üzerinde mutabakat sağlayıp bunları paraflayabiliriz. Ana metin üzerindeki çalışmalar da devam ettirilir. Fakat bu, anayasayı değiştirirlerse olur.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 22 Haziran'da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilere ateş açtığını
duyurmuştu.