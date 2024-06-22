https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ermenistan-azerbaycanin-kelbecer-ilindeki-mevzilerine-ates-acti-1085112628.html
Ermenistan, Azerbaycan’ın Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açtı
Ermenistan, Azerbaycan’ın Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açtı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilere ateş açtığını duyurdu. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T11:44+0300
2024-06-22T11:44+0300
2024-06-22T11:44+0300
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilere ateş açtığını duyurdu.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki Mollabayramlı yerleşkesinde bulunan mevzilere, dün yerel saatle 12.25-15.35 arasında karşı yönde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ateş açıldığı bildirildi. Bunu üzerine Azerbaycan askerlerinin misilleme ateşi açtığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/misir-umman-irak-ve-kik-ermenistanin-filistin-devletini-tanimasindan-memnun-1085108892.html
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azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, ermenistan
azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, ermenistan
Ermenistan, Azerbaycan’ın Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilere ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilere ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki Mollabayramlı yerleşkesinde bulunan mevzilere, dün yerel saatle 12.25-15.35 arasında karşı yönde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ateş açıldığı bildirildi. Bunu üzerine Azerbaycan askerlerinin misilleme ateşi açtığı aktarıldı.