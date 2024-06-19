https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/azerbaycan-fransanin-guney-kafkasya-politikasi-zararlidir-1085005366.html

Azerbaycan: Fransa'nın Güney Kafkasya politikası zararlıdır

Azerbaycan: Fransa'nın Güney Kafkasya politikası zararlıdır

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Fransa'nın Ermenistan'a Caesar topçu sistemleri satmasına tepki göstererek, “Fransa'nın Güney Kafkasya... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T16:00+0300

2024-06-19T16:00+0300

2024-06-19T16:00+0300

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'COP29'a Giden Yol: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Gelecek' konulu konferansa katılan Hacıyev, Fransa’nın son dönemde Ermenistan’ı silahlandırması politikasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırmasının Azerbaycan ve Ermenistan arasında şu ana kadar elde edilen sonuçları olumsuz etkilediğini belirten Hacıyev, “Bu, Kafkasya'daki barışa yönelik bir tehdittir. Fransa'nın Güney Kafkasya politikasını etkili bulmuyoruz ve bu zararlı bir politikadır. Bu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine bir darbedir. Fransa'nın askerileştirme politikası, Ermenistan'daki intikamcı güçleri cesaretlendirecek bir adımdır" ifadelerini kullandı.Hacıyev, "Ermenistan'a ölümcül silah sağlanması ciddi endişe verici bir konudur. Fransa, BM Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olarak sorumlu bir politika uygulamalıdır. Ermenistan Güney Kafkasya'yı işgal eden bir ülkedir. Böyle bir ülkenin silahlandırılması kabul edilebilir sayılmaz” dedi.Ermenistan’ın Fransa’dan Caesar obüslerini satın alma planını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Paris’in siyasi hedeflerine ulaşmak için Güney Kafkasya'da yeni silahlı çatışmayı kışkırtmaya çalıştığını belirtmişti.Zaharova, günlük basın toplantısında, “Paris, Güney Kafkasya’da yeni bir silahlı çatışma kışkırtıyor. Bunu farklı şekillerde yapıyorlar. Bu da yeni bir adım. Bundan daha önce bahsetmiştik ve yine bunun teyidini görüyorsunuz” ifadesini kullandı.Fransa yönetiminin, Ermenistan’ın çıkarlarını umursamadığını kaydeden Zaharova, “Paris, ülkeler içindeki veya ülkeler arasındaki mevcut çatışmaları ve anlaşmazlıkları yalnızca kendi fırsatçı hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanmaya çalışıyor” dedi.Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ermenistan'la Fransa yapımı Caesar kundağı motorlu topçu sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşme imzaladıklarını duyurmuştu. Ermenistan Savunma Bakanlığı da Fransa-Almanya ortak savunma işletmesi KNDS ile işbirliği sözleşmesi imzalandığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ukraynaya-gonderilmisti-fransa-ermenistana-caesar-topcu-sistemi-satacak-1084956658.html

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