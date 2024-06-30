https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/meteorolojiden-4-il-icin-uyari-gece-saatlerinde-baslayacak-1085373091.html

Meteoroloji'den 4 il için uyarı: Gece saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den 4 il için uyarı: Gece saatlerinde başlayacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz'in doğusunda 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji gece saatlerine dikkat edilmesini istedi. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T12:18+0300

2024-06-30T12:18+0300

2024-06-30T12:18+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

ordu

karadeniz

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Karadeniz'in doğusunda gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren Ordu'nun doğusu ile Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli, Giresun çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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türkiye

ordu

karadeniz

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