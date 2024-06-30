https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/meteorolojiden-4-il-icin-uyari-gece-saatlerinde-baslayacak-1085373091.html
Meteoroloji'den 4 il için uyarı: Gece saatlerinde başlayacak
Meteoroloji'den 4 il için uyarı: Gece saatlerinde başlayacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz'in doğusunda 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji gece saatlerine dikkat edilmesini istedi. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T12:18+0300
2024-06-30T12:18+0300
2024-06-30T12:18+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
ordu
karadeniz
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Karadeniz'in doğusunda gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren Ordu'nun doğusu ile Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli, Giresun çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/izmir-selcukta-yanginda-zarar-goren-ormanlik-alan-havadan-goruntulendi-1085369706.html
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meteoroloji hava durumu, bugün hava nasıl olacak, meteoroloji uyarı
meteoroloji hava durumu, bugün hava nasıl olacak, meteoroloji uyarı
Meteoroloji'den 4 il için uyarı: Gece saatlerinde başlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz'in doğusunda 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji gece saatlerine dikkat edilmesini istedi.
Karadeniz'in doğusunda gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren Ordu'nun doğusu ile Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli, Giresun çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.