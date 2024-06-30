İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
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İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, drone ile havadan görüntülendi.
Selçuk-Kuşadası karayolu Pamucak mevkisindeki rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.
Drone ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.
© AA / Berkan Çetinİzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
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© AA / Berkan Çetin
İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
© AA / Berkan Çetinİzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
2/11
© AA / Berkan Çetin
İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
© AA / Berkan Çetinİzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
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© AA / Berkan Çetin
İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
© AA / Berkan Çetinİzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
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© AA / Berkan Çetin
İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
© AA / Berkan Çetinİzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
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© AA / Berkan Çetin
İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
© AA / Berkan Çetinİzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
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© AA / Berkan Çetin
İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
© AA / Berkan Çetinİzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
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© AA / Berkan Çetin
İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
© AA / Berkan Çetinİzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
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© AA / Berkan Çetin
İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
© AA / Berkan Çetinİzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
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© AA / Berkan Çetin
İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
© AA / Berkan Çetinİzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
10/11
© AA / Berkan Çetin
İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
© AA / Berkan Çetinİzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
11/11
© AA / Berkan Çetin
İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi