https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/izmir-selcukta-yanginda-zarar-goren-ormanlik-alan-havadan-goruntulendi-1085369706.html

İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

İzmir Selçuk'ta yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

Sputnik Türkiye

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, drone ile havadan görüntülendi. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T11:32+0300

2024-06-30T11:32+0300

2024-06-30T11:32+0300

multimedya

selçuk

drone

yangın

orman yangını

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Selçuk-Kuşadası karayolu Pamucak mevkisindeki rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.Drone ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.

selçuk

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selçuk, drone, yangın, orman yangını, фото