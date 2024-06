https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/chp-emek-mitingi-duzenledi-muhalefetin-kabul-edecegi-asgari-ucreti-acikladi--1085385815.html

CHP, 'Emek Mitingi' düzenledi: Muhalefetin kabul edeceği asgari ücreti açıkladı

CHP, 'Emek Mitingi' düzenledi: Muhalefetin kabul edeceği asgari ücreti açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, Emek Mitingi'nde asgari ücretin en az 25 bin lira olması gerektiğini vurgularak ekonomik sorunlara dikkat çekti. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen "Emek Mitingi"nde yaptığı konuşmada, ekonomik sıkıntılar ve geçim derdi konularına dikkat çekti. Özel, "Geçim olmazsa, seçim olur" diyerek, hükümeti uyardı.Vatandaşların geçinemediğini belirten Özel, "Bu meydanı dolduran herkes diyor ki, geçinemiyoruz. 10 bin TL emekli maaşına muhtaç edilen, sesi duyulmayan emekliler burada. 17 bin TL asgari ücret olan, seçim senesinde 'Yılda 4 kez zam yapacağız' deyip kandırılan ama büyük enflasyon ortamında yılda 2. enflasyon zammı bile çok görülen, bir yıl boyunca enflasyon karşısında ezilmeye terk edilen emekçiler, asgari ücretliler... Sadece emekli ve emekçiler yok. 2 bin TL öğrenci harcıyla barınamayan, geçinemeyen öğrenciler, 1 milyon atanmayan öğretmen, Rize'de 17 TL'lik taban fiyatla kendisiyle alay edilen çay üreticisi, masrafları arttığı halde taban fiyatları maliyetleri karşılamayan çiftçiler, dükkanını siftahsız kapatan, borcunu ödemek için eşin, dostun kredi kartına sarılan esnaf ve en kötüsü geçinmek için kazanmak, kazanmak için çalışmak lazımken maalesef Türkiye'nin dört bir yanındaki genç işsizler, güvencesizler, sizler burada hepsinin adına bu meydandasınız. Sesini yükseltiyorsunuz" dedi.'Emekçi sınıfı hakkını söke söke alacak'Vergi adaletinin sağlanması gerektiğini belirten Özel, "Yılbaşında vergi yüzünden maaş üçüncü ayda kuşa dönmesin istiyoruz. Asgari ücretten büyük mücadelelerle vergi kaldırıldı ama bugün asgari ücret kadar ki kısım hesaplamalara dahil edildiği için daha nisan ayında maaşlar erimeye başlıyor. Bugün 17 bin liralık asgari ücret ilk verildiği gün ocak ayında 9 gram altın alırken, şu an asgari ücret 7 gram altın alabiliyor. Asgari ücret o günden bugüne 3 bin 850 lira eridi. Yani ocak ayındaki 17 bin lira artık o rakam değil. 'Enflasyon farkı vermeyiz' diyorlar. Eğer vermezseniz ocaktan bugüne emekçinin maaşından 11 kilogram kıymayı çaldınız, emekçinin maaşından 25 kilogram pirinci çaldınız, ocaktan bugüne yüzde 75 enflasyonun olduğu bu ülkede 'Aynı maaşla geçin' diyenlere sesleniyoruz. Enflasyon farkı hakkımızdır, refah payı hakkımızdır. Emekçi sınıfı bundan sonra hakkını sizde bırakmayacak, hakkını söke söke alacaktır" ifadelerini kullandı.Çiftçilerin de ekonomik zorluk yaşadığının altını çizen Özel, "Maliyetler 2 katına kadar artmışken ürünlere verilen fiyatlar masraflarını dahil karşılamıyor. Tarlalar ipotekli, tarlalar teker teker satılıyor. Türkiye AK Parti döneminde Hollanda kadar toprağını kaybetmiş durumda. 500 bin çiftçi tarımı bıraktı, her 4 gençten tarımla uğraşan 3'ünün gözü maaşlı bir işte. Toprağını, tarlasını bırakıp gözü maaşlı işte. Çiftçilerin yaş ortalaması 58. Yani kendine yeten bu güzel ülke artık karnını doyurmak için ithalat yapmak zorunda" dedi.'Geniş tanımlı işsizlik 11 milyona ulaştı'İşsizliğin arttığını ve geniş tanımlı işsizliğin 11 milyona ulaştığını söyleyen Özel, "Resmi işsizlerin yüzde 90'ı işsizlik sigortasından yararlanamıyor. İşsizlik sigortasından yararlanamayanların sesi olmak için meydanlardayız. Çalışan, okuyan atanamayan öğretmene, lise mezunu gencimize kadar ne kadar geleceğinden endişeli ve kendi kaderine bırakılmış gencimiz var ise Gebze'den hepsine selam olsun" şeklinde konuştu.'Asgari ücret en az 25 bin lira olmalı'Özel, 25 bin liranın altındaki asgari ücreti kabul etmediklerini belirterek, "Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam istiyoruz, artış istiyoruz. Biz yüzde enflasyon rakamını beklemeksizin 25 bin liranın altındaki asgari ücreti kabul etmiyoruz. Buradan Ankara'ya kaldırın elleri. 25 bin liralık asgari ücret alınana kadar mücadeleye söz mü? Emekliye bir asgari ücret alana kadar mücadeleye söz mü? Çiftçiler hakkını alana kadar, çiftçi borçlarının faizleri silinip, desteklemeler verilene kadar Türkiye'deki bütün çiftçilerin, köylülerin yanında mücadeleye söz mü? Esnaf perişan, iflasta. Esnafın borcunun faizi silinene kadar yandaşa değil, esnafa can suyu verilene kadar mücadeleye söz mü? Bu ülkeye adaleti getireceğiz, söz veriyorum. Şimdi Ankara duysun. Hep beraber sesleniyoruz. Vergide adalet... Ey Ankara, ey ülkeyi yönetenler, milletin bıçak kemiğine dayandı. Artık bizde sıkacak kemer kalmadı, artık kemer sıkmayacağız, artık hakkımızı alacağız, mücadele edeceğiz" dedi.Son olarak, "Geçim olmazsa, seçim olur. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, ey Cumhur İttifakı Gebze'yi duy. Ya geçim, ya seçim. Eğer hakkınızı vermezlerse, asgari ücrete zam vermezlerse, emekli maaşını artırmazlarsa, sesinizi duymazlarsa mücadeleye var mıyız? Hakkınızı söke söke almaya var mıyız? Eğer geçim yoksa seçim var. Ankara, geçim yoksa seçim vardır. Gerisini siz düşünün. Şimdi bu meydan, bütün sesini duyurmak isteyenlerin meydanıdır" cümlelerini kullandı.Özgür Özel, sözlerini şöyle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/kilicdaroglunda-sinan-ogana-sen-bekci-degil-paraciymisin-1085385268.html

