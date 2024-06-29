https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/rus-ordusu-zaporojye-bolgesindeki-ukrayna-silahli-kuvvetleri-depolarini-vurdu-1085363728.html
‘Rus ordusu Zaporojye bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri depolarını vurdu’
‘Rus ordusu Zaporojye bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri depolarını vurdu’
Sputnik Türkiye
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait depoları vurduğunu bildirdi. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T20:09+0300
2024-06-29T20:09+0300
2024-06-29T20:09+0300
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Zaporojye bölgesinin Kiev kontrolündeki kısmında yer alan Matveyevka ve Kamennoye yerleşimlerinde güçlü patlamalar meydana geldiğini söyledi.Lebedev, “Saat 17.45’te Matveyevka'ya çok güçlü bir saldırı daha oldu. İkinci saldırının ardından askerler Volnyansk ve Matveyevka'ya istikametine yöneldi” dedi.Matveyevka'da çoklu roketatar sistemleri için roket ve HIMARS fırlatıcıları için uzun menzilli füzelerin bulunduğu büyük bir depo olduğunu belirten Lebedev, patlamanın ardından büyük bir ambulans konvoyunun Zaporojye'den bu yerleşim bölgesine doğru yola çıktığını vurguladı.Lebedev ayrıca, Kamennoye yerleşiminde de bir patlama olduğu bilgisini vererek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat ve askeri teçhizatın bulunduğu depoların vurulduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/rusya-savunma-bakanligi-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1085350334.html
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sergey lebedev, nikolayev, ukrayna, zaporojye, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, füze, depo, saldırı
sergey lebedev, nikolayev, ukrayna, zaporojye, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, füze, depo, saldırı
‘Rus ordusu Zaporojye bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri depolarını vurdu’
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait depoları vurduğunu bildirdi.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Zaporojye bölgesinin Kiev kontrolündeki kısmında yer alan Matveyevka ve Kamennoye yerleşimlerinde güçlü patlamalar meydana geldiğini söyledi.
Lebedev, “Saat 17.45’te Matveyevka'ya çok güçlü bir saldırı daha oldu. İkinci saldırının ardından askerler Volnyansk ve Matveyevka'ya istikametine yöneldi” dedi.
Matveyevka'da çoklu roketatar sistemleri için roket ve HIMARS fırlatıcıları için uzun menzilli füzelerin bulunduğu büyük bir depo olduğunu belirten Lebedev, patlamanın ardından büyük bir ambulans konvoyunun Zaporojye'den bu yerleşim bölgesine doğru yola çıktığını vurguladı.
Lebedev ayrıca, Kamennoye yerleşiminde de bir patlama olduğu bilgisini vererek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat ve askeri teçhizatın bulunduğu depoların vurulduğunu kaydetti.