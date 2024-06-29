https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/rusya-savunma-bakanligi-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1085350334.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Şumi köyünü kontrol altına aldığını... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T14:21+0300

2024-06-29T14:21+0300

2024-06-29T14:41+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Şumi yerleşim birimini kontrol altına aldı. Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler ayrıca 6 karşı saldırıyı püskürttü. 360 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı vuruldu.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında, Ukrayna ordusunun 270 kadar askeri etkisiz hale getirilirken bir tank imha edildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 500’den fazla asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti. Ayrıca iki mühimmat deposu ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radar imha edildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 430 asker ve üç zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca beş mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 135 asker oldu. Ayrıca bir adet elektronik harp sistemi yok edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 100 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir mühimmat deposu yok edildi.Ukrayna ordusuna ait bir S-300 hava savunma sistemini vurulurken Rus hava savunma güçleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağını vurarak 119 insansız hava aracını, ABD yapımı 5 adet ATACMS ve 10 adet HIMARS füzesini engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/ukraynanin-iha-teroru-can-almaya-devam-ediyor-rusyanin-kursk-bolgesinde-5-sivil-oldu-1085344027.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon