https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/prof-dr-osman-muftuoglu-acikladi-hangi-takviye-ne-zaman-ve-nasil-alinmali-1085348536.html
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Hangi takviye ne zaman ve nasıl alınmalı?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Hangi takviye ne zaman ve nasıl alınmalı?
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Sağlığa destek olsun diye kullanılan vitamin, mineral ve benzeri takviyelerin de -tıpkı ilaçlarda olduğu gibi- belirli kullanım zamanları var. Peki bu en iyi... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T13:04+0300
2024-06-29T13:04+0300
2024-06-29T13:05+0300
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osman müftüoğlu
vitamin
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Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Hangi takviye ne zaman" başlıklı yazısında vitamin, mineral ve benzeri takviyelerin doğru kullanımıyla ilgili bilgi verdi."Sağlığımıza destek olsun diye kullandığımız vitamin, mineral ve benzeri takviyelerin de -tıpkı ilaçlarda olduğu gibi- belirli kullanım zamanları var" diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:Prof. Dr. Müftüoğlu'nun paylaştığı liste şu şekilde:Sabah aç karnına alınacaklar:Sabah tok karnına alınacaklar:Akşam tok karnına alınacaklar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/osman-muftuoglu-istahi-kesmenin-10-anahtarini-verdi-az-yeminin-sirri-bu-1085020371.html
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Hangi takviye ne zaman ve nasıl alınmalı?
13:04 29.06.2024 (güncellendi: 13:05 29.06.2024)
Sağlığa destek olsun diye kullanılan vitamin, mineral ve benzeri takviyelerin de -tıpkı ilaçlarda olduğu gibi- belirli kullanım zamanları var. Peki bu en iyi ne zaman hangi takviye alınır? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı.
Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu,
"Hangi takviye ne zaman" başlıklı yazısında
vitamin, mineral ve benzeri takviyelerin doğru kullanımıyla ilgili bilgi verdi.
"Sağlığımıza destek olsun diye kullandığımız vitamin, mineral ve benzeri takviyelerin de -tıpkı ilaçlarda olduğu gibi- belirli kullanım zamanları var" diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:
Bazılarını sabah, bazılarını akşam, bazılarını aç karnına, bazılarını da tok karnına yuttuğumuz da faydaları daha net ve daha güçlü olabiliyor. Aşağıdaki kısa listeyi önemli bazı takviyelerle ilgili zamanlama takvimini sizinle paylaşmak için hazırlandım.
Prof. Dr. Müftüoğlu'nun paylaştığı liste şu şekilde:
Sabah aç karnına alınacaklar:
Sabah tok karnına alınacaklar:
Akşam tok karnına alınacaklar: