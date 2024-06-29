https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/prof-dr-osman-muftuoglu-acikladi-hangi-takviye-ne-zaman-ve-nasil-alinmali-1085348536.html

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Hangi takviye ne zaman ve nasıl alınmalı?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Hangi takviye ne zaman ve nasıl alınmalı?

Sputnik Türkiye

Sağlığa destek olsun diye kullanılan vitamin, mineral ve benzeri takviyelerin de -tıpkı ilaçlarda olduğu gibi- belirli kullanım zamanları var. Peki bu en iyi... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T13:04+0300

2024-06-29T13:04+0300

2024-06-29T13:05+0300

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osman müftüoğlu

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Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Hangi takviye ne zaman" başlıklı yazısında vitamin, mineral ve benzeri takviyelerin doğru kullanımıyla ilgili bilgi verdi."Sağlığımıza destek olsun diye kullandığımız vitamin, mineral ve benzeri takviyelerin de -tıpkı ilaçlarda olduğu gibi- belirli kullanım zamanları var" diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:Prof. Dr. Müftüoğlu'nun paylaştığı liste şu şekilde:Sabah aç karnına alınacaklar:Sabah tok karnına alınacaklar:Akşam tok karnına alınacaklar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/osman-muftuoglu-istahi-kesmenin-10-anahtarini-verdi-az-yeminin-sirri-bu-1085020371.html

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