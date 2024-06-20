https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/osman-muftuoglu-istahi-kesmenin-10-anahtarini-verdi-az-yeminin-sirri-bu-1085020371.html

Osman Müftüoğlu, iştahı kesmenin 10 altın anahtarını verdi: 'Az yeminin sırrı bu'

Osman Müftüoğlu, iştahı kesmenin 10 altın anahtarını verdi: 'Az yeminin sırrı bu'

Sputnik Türkiye

Aşırı yemek yeme isteği ve sürekli açlık hissi, hem fiziksel hem de psikolojik sağlık sorunlarına işaret edebilir. Peki, kilo vermek için neler yapmak... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T07:13+0300

2024-06-20T07:13+0300

2024-06-20T07:13+0300

yaşam

osman müftüoğlu

iştah

yemek

kilo

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kilo kontrolü

kilo alma

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Kilo almamak ve sağlıklı beslenmek isteyenler için ise bazı önemli kurallara uymak gerekiyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, aşırı yeme sorunu yaşayanlar için iştah azaltıcı önerilerde bulundu.İştahı azaltmak i̇çin 10 altın kuralSağlıklı beslenme ve kilo kontrolü i̇çin adımlarProf. Dr. Osman Müftüoğlu'nun önerileri, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını destekleyerek aşırı yeme sorununu kontrol altına almayı hedefliyor. Bu adımları takip ederek, hem fiziksel hem de psikolojik sağlığınızı koruyabilirsiniz.SEO odaklı bu haber, sağlıklı yaşam ve beslenme konularında bilgi arayan okuyucular için değerli bilgiler sunarak Google arama sonuçlarında öne çıkmayı amaçlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/tatile-cikacaklar-dikkat-otoban-hipnozundan-nasil-kurtulunur-1084835713.html

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