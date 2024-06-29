https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/orduda-deniz-altinda-evlenme-teklifi-cevabin-hayir-ise-oksijenimi-kes--1085358830.html
Ordu'da deniz altında evlenme teklifi: 'Cevabın hayır ise oksijenimi kes'
Ordu'da deniz altında evlenme teklifi: 'Cevabın hayır ise oksijenimi kes'
Sputnik Türkiye
Ordu'da bir sağlık personeli, su altında sevdiği kadına evlenme teklifi etti. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T17:20+0300
2024-06-29T17:20+0300
2024-06-29T17:20+0300
türkiye
deniz
yüzme
evlenme teklifi
evlenmek
ordu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085358616_14:0:1155:642_1920x0_80_0_0_496e5341cd956ac9382fe2ce9b0e6068.jpg
Ordu'nun Perşembe ilçesinde sağlık personelinin kız arkadaşına su altında yaptığı pankartlı sürpriz evlilik teklifi, su altı kamerasıyla görüntülendi. Tokat'taki bir hastanede görevli 27 yaşındaki Sefa Türel, Ordulu kız arkadaşı Damlanur Sarı'ya su altında sürpriz evlilik teklifi yapmak için Ordu Dalış Kulübü ile iletişime geçti.Evlilik teklifi için pankart hazırlayan Türel, Sarı'yı dalış yapmaya ilçenin Yason Burnu mevkisine davet etti. Dalış eğitmeni Hakan Güney ile hazırlıkları tamamlayan gençler, tekneyle denize açıldıktan bir süre sonra dalış yaptı.Türel, 5 metre derinlikte, "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartı açarak Sarı'ya sürpriz teklifte bulundu.Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Damlanur Sarı, yazıyı okuduktan sonra Sefa Türel'e sarıldı.Türel'in, teklifini kabul eden Sarı'nın parmağına yüzük takması, su altı kamerasıyla kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/genclik-ve-spor-bakanligi-ucretsiz-muzekart-ve-seyahatsever-projelerinin-baslangic-tarihini-1085356007.html
türkiye
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085358616_157:0:1013:642_1920x0_80_0_0_4412445f72d8b5f7619a8ea4265ef78a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deniz, yüzme, evlenme teklifi, evlenmek, ordu
deniz, yüzme, evlenme teklifi, evlenmek, ordu
Ordu'da deniz altında evlenme teklifi: 'Cevabın hayır ise oksijenimi kes'
Ordu'da bir sağlık personeli, su altında sevdiği kadına evlenme teklifi etti.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde sağlık personelinin kız arkadaşına su altında yaptığı pankartlı sürpriz evlilik teklifi, su altı kamerasıyla görüntülendi. Tokat'taki bir hastanede görevli 27 yaşındaki Sefa Türel, Ordulu kız arkadaşı Damlanur Sarı'ya su altında sürpriz evlilik teklifi yapmak için Ordu Dalış Kulübü ile iletişime geçti.
Evlilik teklifi için pankart hazırlayan Türel, Sarı'yı dalış yapmaya ilçenin Yason Burnu mevkisine davet etti. Dalış eğitmeni Hakan Güney ile hazırlıkları tamamlayan gençler, tekneyle denize açıldıktan bir süre sonra dalış yaptı.
Türel, 5 metre derinlikte, "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartı açarak Sarı'ya sürpriz teklifte bulundu.
Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Damlanur Sarı, yazıyı okuduktan sonra Sefa Türel'e sarıldı.
Türel'in, teklifini kabul eden Sarı'nın parmağına yüzük takması, su altı kamerasıyla kaydedildi.