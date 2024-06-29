https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/genclik-ve-spor-bakanligi-ucretsiz-muzekart-ve-seyahatsever-projelerinin-baslangic-tarihini-1085356007.html

Gençlik ve Spor Bakanlığı ücretsiz müzekart ve Seyahatsever projelerinin başlangıç tarihini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ücretsiz müzekart ve Seyahatsever projelerinin başlangıç tarihini açıkladı

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ücretsiz Müzekart GNS uygulaması ile Seyahatsever projelerinin başlangıç tarihlerini açıkladı. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T15:28+0300

2024-06-29T15:28+0300

2024-06-29T15:28+0300

türkiye

gençlik ve spor bakanlığı

osman aşkın bak

müzekart

ücretsiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103648/47/1036484770_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_06aea6450b6ab4087e0864039a38da95.jpg

Bakan Bak, Müzekart GNS uygulamasının 1 Temmuz’da, gençlere GSB yurtlarında konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesinin de 8 Temmuz’da başlayacağını duyurdu.Başladığı günden bugüne gençler tarafından büyük ilgi gören ücretsiz Müzekart GNS ve Seyahatsever projelerinin bu yıl da devam edeceğini açıklayan Bakan Bak, “Gençlerimiz, bu projelerle 2 yıldır ülkemizin dört bir yanını özgürce geziyor, tanıyor, keşfediyor. İnanılmaz bir ilgi ve memnuniyet var ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl da heyecanla bu haberi beklediklerini biliyoruz. Onları daha fazla bekletmeden müjdeyi veriyoruz. 19-25 yaş arası gençlerimize Türkiye’de bulunan müze ve ören yerlerini ücretsiz gezip görme ve keşfetme olanağı sağlayan Müzekart GNS 1 Temmuz’da, GSB yurtlarında yaz döneminde 18-30 yaş arası gençler için ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibariyle başlıyor” dedi.Müzekart GNS uygulamasından faydalanmak isteyen gençlerin www.muzekartgns.com adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturabileceği ve 1 Temmuz’dan 30 Eylül tarihine kadar ülke genelindeki 300’den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulabileceğini belirten Bakan Bak, Seyahatsever projesi hakkında da şu bilgileri verdi:Gençlik Kampları için son çağrıGençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 ilde yer alan 38 Gençlik Kampının da ilk dönem misafirlerini ağırlamaya başladığını belirten Bakan Bak, ikinci kamp dönemi için başvuruların 7 Temmuz tarihine kadar devam ettiğini hatırlattı.Ulaşımdan konaklamaya, beslenmeden etkinliklere kadar bütün sürecin Bakanlık tarafından ücretsiz yürütüldüğü Gençlik Kamplarına başvurular ise “ghgm.gsb.gov.tr” adresi üzerinden veya Gençlik Merkezlerinde ilgili görevlilerin yardımıyla yapılabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/ak-parti-dogurganlik-hizindaki-dususu-mercek-altina-alacak-cok-zor-durumdayiz-1085350996.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gençlik ve spor bakanlığı, osman aşkın bak, müzekart, ücretsiz