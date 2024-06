https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/26-cocuga-babalik-yapti-turgay-tanulkunun-101-kisilik-ailesi-1085359935.html

26 çocuğa 'babalık' yaptı: Turgay Tanülkü'nün 101 kişilik ailesi

26 çocuğa 'babalık' yaptı: Turgay Tanülkü'nün 101 kişilik ailesi

Sputnik Türkiye

Evlat edinmeye cezaevinde kaldığı 1970’li yıllarda karar veren ve 1981’de ilk çocuğuna “babalık” yapan tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü, yakın zamanda... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T17:55+0300

2024-06-29T17:55+0300

2024-06-29T18:19+0300

türkiye

turgay tanülkü

oyuncu

çocuk

tiyatro

sinema

hapishane

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085359655_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_9a6b1d289a9bb1fd062c9e88b9b5172e.jpg

Oyuncu Tanülkü'nün ilk çocuğuyla tanışma hikayesi, 1970'li yıllarda siyasi nedenlerden girdiği Ulucanlar Cezaevi'nde başlıyor. Tanülkü, cezaevinde gördüğü işkencelerden dolayı çocuk sahibi olamıyor.Kendisi 6 yaşındayken babasını kaybeden, baba özlemine bir de çocuk özlemi eklenen Tanülkü, orada kaldığı dönemde yaşadığı bir olaydan çok etkileniyor ve cezaevinden çıktıktan sonra 1981’de babasından da izin alarak, müebbet alan bir mahkumun çocuğuna sahip çıkıp onu okutuyor.Bir çocuğun hayatına dokunmanın verdiği mutluluğu tadan Tanülkü ve her zaman destekçisi olan eşi Zehra Tanülkü, artık annesi ve babası cezaevinde kalan çocuklar ile sokakta yaşayan çocukların ailesi olmaya karar veriyor.Tanülkü, tiyatro ve dizilerden kazandığı para ve eşinin maaşıyla bugüne kadar sahip çıktığı 26 çocuğun farklı illerde kiraladığı evlerde bakımını sağlayıp onları okutuyor. Tanülkü çifti, koşulsuz sevgiyle büyüttükleri, aralarında iki savcı ve avukat bulunan evlatları ve torunlarıyla toplam 101 kişiden oluşan kocaman ailesiyle günlerini geçiriyor. 'Çocuktaki fotoğraf benim kendi fotoğrafımdı'Hayatını ve yaşadıklarını AA muhabirine anlatan usta oyuncu Turgay Tanülkü, ilk oğlunun şimdi 45 yaşında olduğunu ve Ankara'da yaşadığını söyledi.O zamanlar oğluyla ilgilenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Tanülkü, "Onu okuluna gidip alıyordum, elinden tutuyordum. Çünkü o benim de özlemimdi. Babam yoktu. Ben hiçbir zaman babamın elini tutamadım. Çocuktaki fotoğraf benim kendi fotoğrafımdı. Aslında ben kendime, kendi özlemlerime iyilik yapıyordum" diye konuştu.Hemen akabinde, anne veya babası cezaevinde kalan 5 çocuğa daha babalık yapmaya başladığını anlatan Tanülkü, şöyle devam etti:'Onlardan istediğimiz tek şey okumaları'Tanülkü, çocuklarına ev kiralayıp, bakımlarını sağladıklarını belirterek "Bizim de evimiz yok, biz de kiradayız. Ödedikten sonra her ev senin. Çok mutluyuz. Onlardan istediğimiz tek şey, okumaları" dedi.Yardım etmenin sadece çocuğun karnını doyurmak olmadığını, o çocuğun başını okşamanın asıl mesele olduğunu ifade eden Tanülkü, şöyle konuştu:Ailesini 6 Şubat depremlerinde kaybeden 4 yaşında bir kız çocuğunun da olduğunu anlatan Tanülkü, "Kızımız hala annesini bekliyor. Diğerleri oynarken o oturuyor. 'Kızım hadi oynasana' diyorum, 'yok annem gelecek' diyor. Bir tek onu çözemiyorum" dedi. 'Benim desturum sevgi, verebildiğim kadar sevgi'Tanülkü, çocuklarının hepsinin eşine kendisine "anne" ve "baba" diye hitap ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:"Ufaklar bana 'dede' demeye başladı. Eşim Zehra'ya çok şey borçluyum. Eşim olmasaydı ben bunları yapamazdım. Onun da yüreği çok farklıdır, benden daha farklıdır. Çocuklar anne kokusunu özlüyor. Çocuklarım benim karşıma geçip, Zehra'ya da dokunarak konuşurlar. Dokunma duygusu, babalık ve annelik demek. Oyuncu arkadaşlarım 'para verelim çocuklara harca' diyor. Hayır gidip onunla oturmalı, ekmeğini paylaşmalısın. Çocuğun özlem duyduğu bu. Önemli olan sevgi. Bu çocukların sevgiye ihtiyacı var. Ailede sevgiyi görmeyen çocuk, kendi kurduğu yuvada sevgiyi kuramaz.Bayramlarda çocukları ailelerine göndermek istiyorum. Üç gün sonra 'bizi gel al' diye arıyorlar. Mutluyuz. Bayramları, özel günleri o çocuklarla paylaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Büyükler geldi, gelemeyenlerle görüntülü konuştuk. Yozgat'ta okuyan evlatlarım var, 3 kız kardeş. Büyüklere 'Babam bir şey lazım mı?' diye soruyorum 'yok babam' diyorlar. En küçüğüne sorduğumda 'sen gel' diyor. Bambaşka bir dünya. Onun için herkes, her şeye sevgi göstermeli. Benim desturum sevgi, verebildiğim kadar sevgi. Eşimin de benim de mutluluğumuz bu. İkisini de onlarda görüyorum. 10 torunum var. Onlarda annelerinin ve babalarının kokusu var. Her şey insan kokusu ve dokusudur. Bizim yaptığımız bu." 'Hepsi birbirinden görerek okumaya başlıyor'Tanülkü, çocuklarından 17'sinin üniversitede okuduğunu ifade ederek "Bizde bütünlemeye kalmak yok. Hepsi birbirinden görerek okumaya başlıyor. Büyüklerim küçüklerin yanına gelir, onlara İngilizce ve matematik dersleri verirler" dedi."Benim iki desturum vardır" diyen Tanülkü, "Hastane ile hapishaneye ne zaman düşüleceği belli olmaz. Onun için hiç kimse kimseyi küçümsemesin. Cezaevindeki çocuklar sokak çocuklarıyla ve sokak çocukları senin evindeki çocukla aynı parkta, aynı salıncağa binip biz de onları sallarsak bu ülkede barışı elde ederiz. Çocuklarıma da bunu öğretiyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20190322/turgay-tanulku-bu-devlete-ve-millete-kusulmez-1038350467.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

turgay tanülkü,turgay,turgay tanülkü nereli, turgay tanülkü kimdir, turgay tanülkü hikayesi, turgay tanülkü çocukları, turgay tanülkü neden cezaevine girdi, turgay tanülkü kurtlar vadisi, tanülkü turgay tanülkü hapishane,turgay tanülkü mhp, turgay tanülkü ülkücü mu, turgay tanülkü solcu mu, turgay tanülkü neden hapis yattı, turgay tanülkü hayat hikayesi, turgay tanülkü, evlat edinme, 1970'li yıllar, ulucanlar cezaevi, zehra tanülkü, çocuklara sahip çıkma, cezaevi çocukları, sokak çocukları, büyük aile, çocuk eğitimi, tiyatro oyuncusu, savcı ve avukat çocuklar, koruyucu aile, çocukların okuması, depremzede çocuk, anne özlemi, turgay tanülkü evlat edinmeye ne zaman karar verdi, tanülkü'nün ilk çocuğuyla tanışma hikayesi nasıl başladı, turgay tanülkü'nün cezaevinde gördüğü işkencelerden dolayı ne gibi sağlık sorunları oldu, tanülkü'nün babasından izin alarak yaptığı ilk evlat edinme hikayesi nedir, tanülkü ve eşi zehra tanülkü neden cezaevinde kalan çocuklara ve sokakta yaşayan çocuklara sahip çıkmaya karar verdi, tanülkü çifti çocukların bakımını ve eğitimini nasıl sağlıyor, turgay tanülkü'nün ailesi kaç kişiden oluşuyor, tanülkü çocuklarıyla nasıl bir ilişki kurdu, tanülkü'nün cezaevlerinde tiyatro yapmasının amacı neydi, devlet cezaevinde kalan çocukları ne kadar süre tutuyor, tanülkü çiftinin çocukları okutma süreci nasıl işliyor, tanülkü'nün son aldığı çocuğun hikayesi nedir, sokakta yaşayan çocuklardan evlat edinmenin zorlukları nelerdir, tanülkü'nün çocuklarından mezun olanlar nasıl bir destek veriyor, tanülkü çocuklarına ev kiralayıp bakımını nasıl sağlıyor, yardım etmenin asıl anlamı tanülkü'ye göre nedir, tanülkü neden koruyucu aile olma kavramını lükse kaçmak olarak değerlendiriyor, sokakta yaşayan çocukların kötü niyetli kişiler tarafından nasıl kullanıldığına dikkat çekiyor, tanülkü'nün çocuğu olmamasının nedeni nedir, tanülkü dışarıdaki her çocuğun kendisi için neden kutsal olduğunu düşünüyor, tanülkü'nün depremde ailesini kaybeden 4 yaşındaki kız çocuğuyla yaşadığı zorluklar nelerdir