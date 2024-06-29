26 çocuğa 'babalık' yaptı: Turgay Tanülkü'nün 101 kişilik ailesi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:10
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
07:24
4 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:34
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
07:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
08:10
3 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
08:24
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
08:39
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Koray Aydın'ın istifası İyi Parti’deki en önemli kopuşlardan bir tanesi diye değerlendirilebilir'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinema oyuncusu Hülya Duyar ve müzisyen Alisher, kariyerlerini anlattı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Msb orman yangınlarını planlayan teröristlerin peşinde.
13:30
36 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
15:09
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
17:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
18:15
8 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
18:33
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın 'süper kahramanı': Cüneyt Arkın
18:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:24
5 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
07:04
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
07:16
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
7 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
07:48
5 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
08:05
1 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
08:29
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
08:43
3 dk
SESLİ HABER
Trump'ın ekibi Ukrayna formülünü açıkladı
09:04
1 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
09:27
10 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
09:49
2 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
10:05
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
10:16
8 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
10:35
2 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
10:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
11:11
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
11:26
3 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
11:42
1 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
11:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
12:10
10 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Demokratlardan boykot hazırlığı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
16:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı yetkililerden barış çağrısı
17:20
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
17:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
18:09
5 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
18:21
1 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
20:04
10 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:24
2 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
20:35
5 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
20:51
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:03
39 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/26-cocuga-babalik-yapti-turgay-tanulkunun-101-kisilik-ailesi-1085359935.html
26 çocuğa 'babalık' yaptı: Turgay Tanülkü'nün 101 kişilik ailesi
26 çocuğa 'babalık' yaptı: Turgay Tanülkü'nün 101 kişilik ailesi
Sputnik Türkiye
Evlat edinmeye cezaevinde kaldığı 1970’li yıllarda karar veren ve 1981’de ilk çocuğuna “babalık” yapan tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü, yakın zamanda... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T17:55+0300
2024-06-29T18:19+0300
türkiye
turgay tanülkü
oyuncu
çocuk
tiyatro
sinema
hapishane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085359655_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_9a6b1d289a9bb1fd062c9e88b9b5172e.jpg
Oyuncu Tanülkü'nün ilk çocuğuyla tanışma hikayesi, 1970'li yıllarda siyasi nedenlerden girdiği Ulucanlar Cezaevi'nde başlıyor. Tanülkü, cezaevinde gördüğü işkencelerden dolayı çocuk sahibi olamıyor.Kendisi 6 yaşındayken babasını kaybeden, baba özlemine bir de çocuk özlemi eklenen Tanülkü, orada kaldığı dönemde yaşadığı bir olaydan çok etkileniyor ve cezaevinden çıktıktan sonra 1981’de babasından da izin alarak, müebbet alan bir mahkumun çocuğuna sahip çıkıp onu okutuyor.Bir çocuğun hayatına dokunmanın verdiği mutluluğu tadan Tanülkü ve her zaman destekçisi olan eşi Zehra Tanülkü, artık annesi ve babası cezaevinde kalan çocuklar ile sokakta yaşayan çocukların ailesi olmaya karar veriyor.Tanülkü, tiyatro ve dizilerden kazandığı para ve eşinin maaşıyla bugüne kadar sahip çıktığı 26 çocuğun farklı illerde kiraladığı evlerde bakımını sağlayıp onları okutuyor. Tanülkü çifti, koşulsuz sevgiyle büyüttükleri, aralarında iki savcı ve avukat bulunan evlatları ve torunlarıyla toplam 101 kişiden oluşan kocaman ailesiyle günlerini geçiriyor. 'Çocuktaki fotoğraf benim kendi fotoğrafımdı'Hayatını ve yaşadıklarını AA muhabirine anlatan usta oyuncu Turgay Tanülkü, ilk oğlunun şimdi 45 yaşında olduğunu ve Ankara'da yaşadığını söyledi.O zamanlar oğluyla ilgilenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Tanülkü, "Onu okuluna gidip alıyordum, elinden tutuyordum. Çünkü o benim de özlemimdi. Babam yoktu. Ben hiçbir zaman babamın elini tutamadım. Çocuktaki fotoğraf benim kendi fotoğrafımdı. Aslında ben kendime, kendi özlemlerime iyilik yapıyordum" diye konuştu.Hemen akabinde, anne veya babası cezaevinde kalan 5 çocuğa daha babalık yapmaya başladığını anlatan Tanülkü, şöyle devam etti:'Onlardan istediğimiz tek şey okumaları'Tanülkü, çocuklarına ev kiralayıp, bakımlarını sağladıklarını belirterek "Bizim de evimiz yok, biz de kiradayız. Ödedikten sonra her ev senin. Çok mutluyuz. Onlardan istediğimiz tek şey, okumaları" dedi.Yardım etmenin sadece çocuğun karnını doyurmak olmadığını, o çocuğun başını okşamanın asıl mesele olduğunu ifade eden Tanülkü, şöyle konuştu:Ailesini 6 Şubat depremlerinde kaybeden 4 yaşında bir kız çocuğunun da olduğunu anlatan Tanülkü, "Kızımız hala annesini bekliyor. Diğerleri oynarken o oturuyor. 'Kızım hadi oynasana' diyorum, 'yok annem gelecek' diyor. Bir tek onu çözemiyorum" dedi. 'Benim desturum sevgi, verebildiğim kadar sevgi'Tanülkü, çocuklarının hepsinin eşine kendisine "anne" ve "baba" diye hitap ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:"Ufaklar bana 'dede' demeye başladı. Eşim Zehra'ya çok şey borçluyum. Eşim olmasaydı ben bunları yapamazdım. Onun da yüreği çok farklıdır, benden daha farklıdır. Çocuklar anne kokusunu özlüyor. Çocuklarım benim karşıma geçip, Zehra'ya da dokunarak konuşurlar. Dokunma duygusu, babalık ve annelik demek. Oyuncu arkadaşlarım 'para verelim çocuklara harca' diyor. Hayır gidip onunla oturmalı, ekmeğini paylaşmalısın. Çocuğun özlem duyduğu bu. Önemli olan sevgi. Bu çocukların sevgiye ihtiyacı var. Ailede sevgiyi görmeyen çocuk, kendi kurduğu yuvada sevgiyi kuramaz.Bayramlarda çocukları ailelerine göndermek istiyorum. Üç gün sonra 'bizi gel al' diye arıyorlar. Mutluyuz. Bayramları, özel günleri o çocuklarla paylaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Büyükler geldi, gelemeyenlerle görüntülü konuştuk. Yozgat'ta okuyan evlatlarım var, 3 kız kardeş. Büyüklere 'Babam bir şey lazım mı?' diye soruyorum 'yok babam' diyorlar. En küçüğüne sorduğumda 'sen gel' diyor. Bambaşka bir dünya. Onun için herkes, her şeye sevgi göstermeli. Benim desturum sevgi, verebildiğim kadar sevgi. Eşimin de benim de mutluluğumuz bu. İkisini de onlarda görüyorum. 10 torunum var. Onlarda annelerinin ve babalarının kokusu var. Her şey insan kokusu ve dokusudur. Bizim yaptığımız bu." 'Hepsi birbirinden görerek okumaya başlıyor'Tanülkü, çocuklarından 17'sinin üniversitede okuduğunu ifade ederek "Bizde bütünlemeye kalmak yok. Hepsi birbirinden görerek okumaya başlıyor. Büyüklerim küçüklerin yanına gelir, onlara İngilizce ve matematik dersleri verirler" dedi."Benim iki desturum vardır" diyen Tanülkü, "Hastane ile hapishaneye ne zaman düşüleceği belli olmaz. Onun için hiç kimse kimseyi küçümsemesin. Cezaevindeki çocuklar sokak çocuklarıyla ve sokak çocukları senin evindeki çocukla aynı parkta, aynı salıncağa binip biz de onları sallarsak bu ülkede barışı elde ederiz. Çocuklarıma da bunu öğretiyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20190322/turgay-tanulku-bu-devlete-ve-millete-kusulmez-1038350467.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085359655_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_08c8c70df4b9b48412422d37d9b72bd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
turgay tanülkü,turgay,turgay tanülkü nereli, turgay tanülkü kimdir, turgay tanülkü hikayesi, turgay tanülkü çocukları, turgay tanülkü neden cezaevine girdi, turgay tanülkü kurtlar vadisi, tanülkü turgay tanülkü hapishane,turgay tanülkü mhp, turgay tanülkü ülkücü mu, turgay tanülkü solcu mu, turgay tanülkü neden hapis yattı, turgay tanülkü hayat hikayesi, turgay tanülkü, evlat edinme, 1970'li yıllar, ulucanlar cezaevi, zehra tanülkü, çocuklara sahip çıkma, cezaevi çocukları, sokak çocukları, büyük aile, çocuk eğitimi, tiyatro oyuncusu, savcı ve avukat çocuklar, koruyucu aile, çocukların okuması, depremzede çocuk, anne özlemi, turgay tanülkü evlat edinmeye ne zaman karar verdi, tanülkü'nün ilk çocuğuyla tanışma hikayesi nasıl başladı, turgay tanülkü'nün cezaevinde gördüğü işkencelerden dolayı ne gibi sağlık sorunları oldu, tanülkü'nün babasından izin alarak yaptığı ilk evlat edinme hikayesi nedir, tanülkü ve eşi zehra tanülkü neden cezaevinde kalan çocuklara ve sokakta yaşayan çocuklara sahip çıkmaya karar verdi, tanülkü çifti çocukların bakımını ve eğitimini nasıl sağlıyor, turgay tanülkü'nün ailesi kaç kişiden oluşuyor, tanülkü çocuklarıyla nasıl bir ilişki kurdu, tanülkü'nün cezaevlerinde tiyatro yapmasının amacı neydi, devlet cezaevinde kalan çocukları ne kadar süre tutuyor, tanülkü çiftinin çocukları okutma süreci nasıl işliyor, tanülkü'nün son aldığı çocuğun hikayesi nedir, sokakta yaşayan çocuklardan evlat edinmenin zorlukları nelerdir, tanülkü'nün çocuklarından mezun olanlar nasıl bir destek veriyor, tanülkü çocuklarına ev kiralayıp bakımını nasıl sağlıyor, yardım etmenin asıl anlamı tanülkü'ye göre nedir, tanülkü neden koruyucu aile olma kavramını lükse kaçmak olarak değerlendiriyor, sokakta yaşayan çocukların kötü niyetli kişiler tarafından nasıl kullanıldığına dikkat çekiyor, tanülkü'nün çocuğu olmamasının nedeni nedir, tanülkü dışarıdaki her çocuğun kendisi için neden kutsal olduğunu düşünüyor, tanülkü'nün depremde ailesini kaybeden 4 yaşındaki kız çocuğuyla yaşadığı zorluklar nelerdir
turgay tanülkü,turgay,turgay tanülkü nereli, turgay tanülkü kimdir, turgay tanülkü hikayesi, turgay tanülkü çocukları, turgay tanülkü neden cezaevine girdi, turgay tanülkü kurtlar vadisi, tanülkü turgay tanülkü hapishane,turgay tanülkü mhp, turgay tanülkü ülkücü mu, turgay tanülkü solcu mu, turgay tanülkü neden hapis yattı, turgay tanülkü hayat hikayesi, turgay tanülkü, evlat edinme, 1970'li yıllar, ulucanlar cezaevi, zehra tanülkü, çocuklara sahip çıkma, cezaevi çocukları, sokak çocukları, büyük aile, çocuk eğitimi, tiyatro oyuncusu, savcı ve avukat çocuklar, koruyucu aile, çocukların okuması, depremzede çocuk, anne özlemi, turgay tanülkü evlat edinmeye ne zaman karar verdi, tanülkü'nün ilk çocuğuyla tanışma hikayesi nasıl başladı, turgay tanülkü'nün cezaevinde gördüğü işkencelerden dolayı ne gibi sağlık sorunları oldu, tanülkü'nün babasından izin alarak yaptığı ilk evlat edinme hikayesi nedir, tanülkü ve eşi zehra tanülkü neden cezaevinde kalan çocuklara ve sokakta yaşayan çocuklara sahip çıkmaya karar verdi, tanülkü çifti çocukların bakımını ve eğitimini nasıl sağlıyor, turgay tanülkü'nün ailesi kaç kişiden oluşuyor, tanülkü çocuklarıyla nasıl bir ilişki kurdu, tanülkü'nün cezaevlerinde tiyatro yapmasının amacı neydi, devlet cezaevinde kalan çocukları ne kadar süre tutuyor, tanülkü çiftinin çocukları okutma süreci nasıl işliyor, tanülkü'nün son aldığı çocuğun hikayesi nedir, sokakta yaşayan çocuklardan evlat edinmenin zorlukları nelerdir, tanülkü'nün çocuklarından mezun olanlar nasıl bir destek veriyor, tanülkü çocuklarına ev kiralayıp bakımını nasıl sağlıyor, yardım etmenin asıl anlamı tanülkü'ye göre nedir, tanülkü neden koruyucu aile olma kavramını lükse kaçmak olarak değerlendiriyor, sokakta yaşayan çocukların kötü niyetli kişiler tarafından nasıl kullanıldığına dikkat çekiyor, tanülkü'nün çocuğu olmamasının nedeni nedir, tanülkü dışarıdaki her çocuğun kendisi için neden kutsal olduğunu düşünüyor, tanülkü'nün depremde ailesini kaybeden 4 yaşındaki kız çocuğuyla yaşadığı zorluklar nelerdir

26 çocuğa 'babalık' yaptı: Turgay Tanülkü'nün 101 kişilik ailesi

17:55 29.06.2024 (güncellendi: 18:19 29.06.2024)
© AA / Abdullah Güçlü Turgay Tanülkü
 Turgay Tanülkü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
© AA / Abdullah Güçlü
Abone ol
Evlat edinmeye cezaevinde kaldığı 1970’li yıllarda karar veren ve 1981’de ilk çocuğuna “babalık” yapan tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü, yakın zamanda aralarına katılan çocukları ve “torunlarıyla” 101 kişilik koca bir aileye ulaştı.
Oyuncu Tanülkü'nün ilk çocuğuyla tanışma hikayesi, 1970'li yıllarda siyasi nedenlerden girdiği Ulucanlar Cezaevi'nde başlıyor. Tanülkü, cezaevinde gördüğü işkencelerden dolayı çocuk sahibi olamıyor.
Kendisi 6 yaşındayken babasını kaybeden, baba özlemine bir de çocuk özlemi eklenen Tanülkü, orada kaldığı dönemde yaşadığı bir olaydan çok etkileniyor ve cezaevinden çıktıktan sonra 1981’de babasından da izin alarak, müebbet alan bir mahkumun çocuğuna sahip çıkıp onu okutuyor.
Bir çocuğun hayatına dokunmanın verdiği mutluluğu tadan Tanülkü ve her zaman destekçisi olan eşi Zehra Tanülkü, artık annesi ve babası cezaevinde kalan çocuklar ile sokakta yaşayan çocukların ailesi olmaya karar veriyor.
Tanülkü, tiyatro ve dizilerden kazandığı para ve eşinin maaşıyla bugüne kadar sahip çıktığı 26 çocuğun farklı illerde kiraladığı evlerde bakımını sağlayıp onları okutuyor. Tanülkü çifti, koşulsuz sevgiyle büyüttükleri, aralarında iki savcı ve avukat bulunan evlatları ve torunlarıyla toplam 101 kişiden oluşan kocaman ailesiyle günlerini geçiriyor.

'Çocuktaki fotoğraf benim kendi fotoğrafımdı'

Hayatını ve yaşadıklarını AA muhabirine anlatan usta oyuncu Turgay Tanülkü, ilk oğlunun şimdi 45 yaşında olduğunu ve Ankara'da yaşadığını söyledi.
O zamanlar oğluyla ilgilenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Tanülkü, "Onu okuluna gidip alıyordum, elinden tutuyordum. Çünkü o benim de özlemimdi. Babam yoktu. Ben hiçbir zaman babamın elini tutamadım. Çocuktaki fotoğraf benim kendi fotoğrafımdı. Aslında ben kendime, kendi özlemlerime iyilik yapıyordum" diye konuştu.
Hemen akabinde, anne veya babası cezaevinde kalan 5 çocuğa daha babalık yapmaya başladığını anlatan Tanülkü, şöyle devam etti:
"Kız çocuğu dünyamıza geldiği gün dünyamız bambaşka olmaya başladı. Kız çocuğu paylaşılamayacak kadar özel. Onların okumalarını çok istedim. Cezaevlerinde tiyatro yapmaya başladım. Orada bir sürü çocuk var. Onlardan almaya başladım. Devlet, çocukları 6 yaşına kadar cezaevinde tutuyor sonra da kendi korumasına alıyor. Biz o süreç içerisinde ailelerle anlaşıp eşimle okumalarını sağlıyoruz. Bakırköy Kadınlar Cezaevinde tiyatro oynamıştım. Bir hanım arkadaş bebeğini havaya kaldırdı 'hocam bu çocuğu sana doğurdum' dedi. En son aldığım ufak çocuğum o. Sonrasında sokaktan çocuklar almaya başladım. Kağıt toplayan, tinerci çocuklardan evlatlarım oluşmaya başladı ve nüfusumuz giderek arttı."

'Onlardan istediğimiz tek şey okumaları'

Tanülkü, çocuklarına ev kiralayıp, bakımlarını sağladıklarını belirterek "Bizim de evimiz yok, biz de kiradayız. Ödedikten sonra her ev senin. Çok mutluyuz. Onlardan istediğimiz tek şey, okumaları" dedi.
Yardım etmenin sadece çocuğun karnını doyurmak olmadığını, o çocuğun başını okşamanın asıl mesele olduğunu ifade eden Tanülkü, şöyle konuştu:
"Koruyucu aile ol' demek bana göre lükse kaçıyor. Neye göre korumak? İsmi değişirse sahiplenmek adına mükemmel bir şey. Sokakta bir sürü evlat var. Çocuklarımdan mezun olanlar, iş güç sahibi olanlar, yuva kuranlar dönüp arkasına bakıyor ve arkadan gelen çocuklarımıza da onlar sahip çıkıyor. Bu, bir zincir. Koruyucu ailelikte de bir zincir olmalı. Sokağa atılan çocuklar da bir anne babadan gelme. Kötü niyetli kişiler bunları kullanıyor. O aradaki uçurumu acizane, karımla beraber kapatmaya çalışıyoruz. Eskiden yaşadıklarımdan dolayı çocuğum olmuyor. Onun için dışarıdaki her çocuk benim için kutsal. Onların ağlamaları, gülmeleri her bakımdan benim için çok özel. Yaradan'a teşekkür ediyorum hep böyle bir şeyi bize kısmet ettiği için."
Ailesini 6 Şubat depremlerinde kaybeden 4 yaşında bir kız çocuğunun da olduğunu anlatan Tanülkü, "Kızımız hala annesini bekliyor. Diğerleri oynarken o oturuyor. 'Kızım hadi oynasana' diyorum, 'yok annem gelecek' diyor. Bir tek onu çözemiyorum" dedi.

'Benim desturum sevgi, verebildiğim kadar sevgi'

Tanülkü, çocuklarının hepsinin eşine kendisine "anne" ve "baba" diye hitap ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ufaklar bana 'dede' demeye başladı. Eşim Zehra'ya çok şey borçluyum. Eşim olmasaydı ben bunları yapamazdım. Onun da yüreği çok farklıdır, benden daha farklıdır. Çocuklar anne kokusunu özlüyor. Çocuklarım benim karşıma geçip, Zehra'ya da dokunarak konuşurlar. Dokunma duygusu, babalık ve annelik demek. Oyuncu arkadaşlarım 'para verelim çocuklara harca' diyor. Hayır gidip onunla oturmalı, ekmeğini paylaşmalısın. Çocuğun özlem duyduğu bu. Önemli olan sevgi. Bu çocukların sevgiye ihtiyacı var. Ailede sevgiyi görmeyen çocuk, kendi kurduğu yuvada sevgiyi kuramaz.
Bayramlarda çocukları ailelerine göndermek istiyorum. Üç gün sonra 'bizi gel al' diye arıyorlar. Mutluyuz. Bayramları, özel günleri o çocuklarla paylaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Büyükler geldi, gelemeyenlerle görüntülü konuştuk. Yozgat'ta okuyan evlatlarım var, 3 kız kardeş. Büyüklere 'Babam bir şey lazım mı?' diye soruyorum 'yok babam' diyorlar. En küçüğüne sorduğumda 'sen gel' diyor. Bambaşka bir dünya. Onun için herkes, her şeye sevgi göstermeli. Benim desturum sevgi, verebildiğim kadar sevgi. Eşimin de benim de mutluluğumuz bu. İkisini de onlarda görüyorum. 10 torunum var. Onlarda annelerinin ve babalarının kokusu var. Her şey insan kokusu ve dokusudur. Bizim yaptığımız bu."

'Hepsi birbirinden görerek okumaya başlıyor'

Tanülkü, çocuklarından 17'sinin üniversitede okuduğunu ifade ederek "Bizde bütünlemeye kalmak yok. Hepsi birbirinden görerek okumaya başlıyor. Büyüklerim küçüklerin yanına gelir, onlara İngilizce ve matematik dersleri verirler" dedi.
"Benim iki desturum vardır" diyen Tanülkü, "Hastane ile hapishaneye ne zaman düşüleceği belli olmaz. Onun için hiç kimse kimseyi küçümsemesin. Cezaevindeki çocuklar sokak çocuklarıyla ve sokak çocukları senin evindeki çocukla aynı parkta, aynı salıncağa binip biz de onları sallarsak bu ülkede barışı elde ederiz. Çocuklarıma da bunu öğretiyorum" ifadelerini kullandı.
Turgay Tanülkü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2019
DÜNYA
Turgay Tanülkü: Bu devlete ve millete küsülmez
22 Mart 2019, 08:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала