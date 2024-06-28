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Tarih belli oldu: TÜRKSAT 6A yörüngesine gönderiliyor
Tarih belli oldu: TÜRKSAT 6A yörüngesine gönderiliyor
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada, Türksat 6A uydusunun Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, “TÜRKSAT 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.20’de SpaceX’in Falcon 9 roketi ile Amerika’nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz" cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/milli-uydu-turksat-6a-uzaya-firlatilmak-uzere-abdye-ulasti-1084570377.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, türksat, türksat 6a
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, türksat, türksat 6a

Tarih belli oldu: TÜRKSAT 6A yörüngesine gönderiliyor

10:19 28.06.2024 (güncellendi: 10:21 28.06.2024)
© AA / Utku UçrakTürksat 6A'nın Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi
Türksat 6A'nın Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA / Utku Uçrak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada, Türksat 6A uydusunun Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine gönderileceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, “TÜRKSAT 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.20’de SpaceX’in Falcon 9 roketi ile Amerika’nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz" cümlesini kaydetti.
Türksat 6A - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
DÜNYA
Milli uydu Türksat 6A, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye ulaştı
6 Haziran , 15:21
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