https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/tarih-belli-oldu-turksat-6a-uydusu-yorungesine-gonderiliyor-1085313594.html
Tarih belli oldu: TÜRKSAT 6A yörüngesine gönderiliyor
Tarih belli oldu: TÜRKSAT 6A yörüngesine gönderiliyor
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada, Türksat 6A uydusunun Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T10:19+0300
2024-06-28T10:19+0300
2024-06-28T10:21+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
türksat
türksat 6a
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/10/1075525957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd75c25c48de334bfb0bd9915fc18188.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, “TÜRKSAT 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.20’de SpaceX’in Falcon 9 roketi ile Amerika’nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz" cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/milli-uydu-turksat-6a-uzaya-firlatilmak-uzere-abdye-ulasti-1084570377.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/10/1075525957_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d71430cb682ff86eeadf2a57ad1037fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, türksat, türksat 6a
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, türksat, türksat 6a
Tarih belli oldu: TÜRKSAT 6A yörüngesine gönderiliyor
10:19 28.06.2024 (güncellendi: 10:21 28.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada, Türksat 6A uydusunun Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine gönderileceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, “TÜRKSAT 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.20’de SpaceX’in Falcon 9 roketi ile Amerika’nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz" cümlesini kaydetti.