https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/tarih-belli-oldu-turksat-6a-uydusu-yorungesine-gonderiliyor-1085313594.html

Tarih belli oldu: TÜRKSAT 6A yörüngesine gönderiliyor

Tarih belli oldu: TÜRKSAT 6A yörüngesine gönderiliyor

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada, Türksat 6A uydusunun Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T10:19+0300

2024-06-28T10:19+0300

2024-06-28T10:21+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

türksat

türksat 6a

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, “TÜRKSAT 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.20’de SpaceX’in Falcon 9 roketi ile Amerika’nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz" cümlesini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/milli-uydu-turksat-6a-uzaya-firlatilmak-uzere-abdye-ulasti-1084570377.html

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, türksat, türksat 6a