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Milli uydu Türksat 6A, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye ulaştı
Milli uydu Türksat 6A, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye ulaştı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne vardı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T15:21+0300
2024-06-06T15:21+0300
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Antonov AN-124 tipi kargo uçağıyla ABD'ye gönderilen Türksat 6A, 19 saati aşkın süren yolculuğun ardından dün ABD yerel saatiyle 12.00 sularında (TSİ 19.00) Cape Canaveral Uzay Üssü'ne ulaştı.Uydu, uçağın inişinin ardından yaklaşık 4 saat süren işlemler sonrası SpaceX'in hangarına alındı.Tüksat 6A, 4 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen törenle ABD'ye uğurlanmıştı.Temmuzda fırlatılacakSpaceX tesislerinde fırlatma prosedürlerinin başlatılacağı Türksat 6A'nın 8-15 Temmuz haftasında hava şartlarına bağlı olarak yörüngesine fırlatılması planlanıyor.Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek.Uyduların ulaştığı nüfus 3.5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/ilk-milli-uydu-turksat-6a-abd-yolcusu-1084464238.html
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türksat, türksat 6a, uydu, uydu vericisi, türkiye, abd, spacex
türksat, türksat 6a, uydu, uydu vericisi, türkiye, abd, spacex

Milli uydu Türksat 6A, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye ulaştı

15:21 06.06.2024
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-AW218189Türksat 6A
Türksat 6A - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-AW218189
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne vardı.
Antonov AN-124 tipi kargo uçağıyla ABD'ye gönderilen Türksat 6A, 19 saati aşkın süren yolculuğun ardından dün ABD yerel saatiyle 12.00 sularında (TSİ 19.00) Cape Canaveral Uzay Üssü'ne ulaştı.
Uydu, uçağın inişinin ardından yaklaşık 4 saat süren işlemler sonrası SpaceX'in hangarına alındı.
Tüksat 6A, 4 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen törenle ABD'ye uğurlanmıştı.

Temmuzda fırlatılacak

SpaceX tesislerinde fırlatma prosedürlerinin başlatılacağı Türksat 6A'nın 8-15 Temmuz haftasında hava şartlarına bağlı olarak yörüngesine fırlatılması planlanıyor.
Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi.
Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.
Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek.
Uyduların ulaştığı nüfus 3.5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.
Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.
Turksat uydusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
TÜRKİYE
İlk milli uydu Türksat 6A, ABD yolcusu
3 Haziran , 15:20
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