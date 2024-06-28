https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/merkez-bankasindan-zorunlu-karsilik-karari-1085310608.html

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliğ'de yer alan kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü düzenlemesine... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T08:01+0300

2024-06-28T08:01+0300

2024-06-28T08:25+0300

ekonomi

merkez bankası

abd merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

faiz

kaldıraçlı döviz

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Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ'e göre, TCMB kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğünü sonlandırdı.Kaldıraç oranı, pasif toplamı tutarı, gayri nakdi kredi ve yükümlülükler tutarı, cayılabilir taahhütlerin 0,1 katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar, türev finansal araçlara ait taahhütlerin her birinin kendi kredi dönüşüm oranı ile çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar ve cayılamaz taahhütler tutarının toplamının ana sermayeye bölünmesiyle bulunuyordu. ​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1085290757.html

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