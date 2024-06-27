https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1085290757.html
Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Merkez Bankası faizi sabit tuttu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi kararını açıkladı. MB faiz oranını sabit tuttu. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T14:01+0300
2024-06-27T14:01+0300
2024-06-27T14:09+0300
ekonomi
faiz
son dakika
ekonomi
enflasyon
merkez bankası (mb)
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Merkez Bankası, haziran ayı faiz kararını saat 14.00 itibariyle kamuoyuyla paylaştı. Beklentiler polika faizinin geçen ay olduğu gibi yüzde 50 olarak sabit bırakılması yönündeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi kararını açıkladı. MB faiz oranını sabit tuttu.'Yavaşladı'TCMB/PPK, açıklamasında "Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bakan-isikhan-asgari-ucrete-ara-zam-yapilmama-sebebini-acikladi-gostergeler-cok-iyi-geliyor-1085240504.html
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merkez bankası faiz kararı, güncel faiz, faiz oranı kaç,merkez bankası sabit tuttu,merkez bankası son dakika
merkez bankası faiz kararı, güncel faiz, faiz oranı kaç,merkez bankası sabit tuttu,merkez bankası son dakika
Merkez Bankası faizi sabit tuttu
14:01 27.06.2024 (güncellendi: 14:09 27.06.2024)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi kararını açıkladı. MB faiz oranını sabit tuttu.
Merkez Bankası, haziran ayı faiz kararını saat 14.00 itibariyle kamuoyuyla paylaştı.
Beklentiler polika faizinin geçen ay olduğu gibi yüzde 50 olarak sabit bırakılması yönündeydi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi kararını açıkladı. MB faiz oranını sabit tuttu.
TCMB/PPK, açıklamasında "Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir." dedi.