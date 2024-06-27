https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1085290757.html

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi kararını açıkladı. MB faiz oranını sabit tuttu. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T14:01+0300

2024-06-27T14:01+0300

2024-06-27T14:09+0300

ekonomi

faiz

son dakika

ekonomi

enflasyon

merkez bankası (mb)

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Merkez Bankası, haziran ayı faiz kararını saat 14.00 itibariyle kamuoyuyla paylaştı. Beklentiler polika faizinin geçen ay olduğu gibi yüzde 50 olarak sabit bırakılması yönündeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi kararını açıkladı. MB faiz oranını sabit tuttu.'Yavaşladı'TCMB/PPK, açıklamasında "Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bakan-isikhan-asgari-ucrete-ara-zam-yapilmama-sebebini-acikladi-gostergeler-cok-iyi-geliyor-1085240504.html

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